Nos saisons sont-elles en train de se décaler? Un expert répond

L'été bat son plein jusqu'en septembre. Nos saisons sont-elles en train de se décaler? Ou est-ce le changement climatique qui en est responsable? Les réponses de Reto Vögeli, météorologue.

Reto Vögeli, peut-on dire que nos saisons reculent?

Reto Vögeli: Non.

Pourquoi cela?

En principe, les saisons sont déterminées par la position du soleil. L'orbite terrestre et l'inclinaison de l'axe de la Terre n'ont pas changé. La Terre continue de tourner une fois par jour autour de son axe et de faire une fois le tour du soleil en un an. C'est pourquoi les saisons n'ont pas changé. L'hiver est toujours la saison la plus froide et la moins ensoleillée, tandis que l'été est la plus ensoleillée et la plus chaude.



Reto Vögeli est météorologue et directeur général du service météorologique suisse MeteoNews.

Alors pourquoi le mois de juin n'a-t-il pas ressemblé à un mois d'été «normal» cette année?

En Europe, le temps est principalement déterminé par des zones de haute et basse pression. Le temps d'avril que nous avons eu cette année jusqu'en juin, avec une météo instable, a été causé par des zones de basse pression. Elles se sont déplacées de l'Atlantique Nord jusqu'à l'Europe centrale en passant par les îles britanniques. C'est pourquoi il a plu à plusieurs reprises.

«A cela s'ajoute le fait que l'air de l'Atlantique Nord est frais, c'est pourquoi nous n'avons eu que 20 degrés en juin»

Ce n'est évidemment pas ce que les gens s'imaginent pour un mois de juin.

En revanche, nous avons maintenant 30 degrés fin août.

Actuellement, nous avons une situation avec des zones de haute pression marquées, ce qui signifie beaucoup de soleil et tout au plus un orage occasionnel. Toutefois, cela peut changer du jour au lendemain.

L'impression que les mois d'août et de septembre sont plus chauds, voire caniculaires, est donc trompeuse?

Oui, notre météo a une variabilité relativement importante. Cela signifie qu'elle peut être différente d'une année à l'autre. Ce n'est pas comparable avec des pays comme l'Algérie par exemple. Là-bas, l'été est toujours ensoleillé et il y fait 40 degrés. Jusqu'à présent, le mois d'août a dépassé la norme de trois degrés, c'est fou. Nous sommes en passe de devenir le deuxième mois d'août le plus chaud depuis le début des mesures. Mais il peut aussi arriver qu'il pleuve pendant tout le mois d'août.

Et qu'en est-il de septembre?

Le mois de septembre est l'un des mois les plus stables, contrairement au mois d'avril par exemple.

«Un temps de fin d'été avec des zones de haute pression stables même en septembre et octobre, ce n'est pas nouveau»

Cela s'est déjà produit par le passé. De plus, en septembre, les orages ont tendance à disparaître. Il fait alors beau toute la journée et le soir, le temps reste sec.

Les trois degrés au-dessus de la norme que nous avons jusqu'à présent en août, est-ce une conséquence du changement climatique?

Il est toujours difficile d'établir un lien entre le réchauffement climatique et des événements isolés. Prendre un seul mois comme référence et dire ensuite «c'est dû au changement climatique» ne va pas assez loin. Les températures élevées du mois d'août s'inscrivent toutefois dans le tableau général. Malgré les chutes de température, il fait de plus en plus chaud. Ces dernières années, onze mois sur douze ont été trop chauds.

Pour se rafraîchir, rien de tel qu'un plouf. Ici, l'Aar à Berne. Image: keystone

Cest-à-dire?

Nous comparons à chaque fois les températures actuelles avec les températures moyennes des années 1991 à 2020. Pour cette année, voici ce qui a été constaté jusqu'à présent:

Janvier: 1,3 degré au-dessus de la moyenne

Février: 4,7 degrés au-dessus de la moyenne

Mars: 2,2 degrés au-dessus de la moyenne

Avril: 0,4 degré au-dessus de la moyenne

Mai et juin: globalement dans la moyenne

Juillet et août: nettement au-dessus de la moyenne

Il n'y a donc pas eu de mois plus froid que la moyenne. Seulement des mois qui ont été aussi chauds ou plus chauds que la moyenne. Le mois de février est frappant. Ces 4,7 degrés de plus, c'est extrême. Février 2024 n'était plus un mois d'hiver, mais un mois de printemps.

Qu'en est-il des orages violents comme ceux de mi-août à Brienz? Ils aussi sont en augmentation depuis quelques années.

Il faudrait également considérer les intempéries en Suisse sur le long terme pour pouvoir identifier une éventuelle augmentation.

«Les médias ont leur part de responsabilité dans cette perception»

Les dégâts à Brienz sont énormes. Image: keystone

Que voulez-vous dire?

Tout le monde a un téléphone portable, s'il y a un orage quelque part, un média écrit immédiatement un article. Mais tous les orages ne sont pas des intempéries graves. Et les intempéries existaient déjà il y a 100 ou 200 ans. L'orage de Brienz est tragique, mais il ne faut pas le mettre directement en relation avec le changement climatique.

«Justifier des orages et des inondations isolés par le changement climatique ne me convient pas»

Surtout si l'on dit que l'orage n'aurait pas eu lieu sans le changement climatique. L'orage de Brienz s'est produit en raison de conditions physiques, et non parce qu'il a fait un ou deux degrés de plus sur l'année en raison du réchauffement climatique.