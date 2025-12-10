Fêter Noël sous une épaisse couverture de neige: un rêve pour le mois de décembre. Image: Shutterstock

Noël 2025 sous la neige? Voici ce que la météo prévoit en Suisse

Malgré une météo douce et un horizon de prévision incertain, un mince espoir de neige subsiste pour Noël 2025 en plaine: certains modèles envisagent un net refroidissement avant le 24 décembre.

Plus de «Suisse»

L’évolution météorologique actuelle en Suisse nous éloigne encore davantage d’un Noël blanc. Depuis lundi, de l’air très doux afflue sur le pays, ce qui repousse la limite des chutes de neige toujours plus haut.

«La limite du zéro degré se situera jusqu’à vendredi vers les 3000 mètres», écrit MeteoNews. En plaine et dans le sud, nous atteignons même à nouveau des températures maximales à deux chiffres. Rien que cette après-midi, le mercure devrait monter à 10°C à Lausanne, 11°C à Genève et même 12°C à Delémont.

Dans un avenir proche, la situation devrait se poursuivre ainsi, comme le montre l’aperçu à huit jours de MétéoSuisse:

Brouillard et soleil, mais pas de neige: voilà à quoi ressemblent les prévisions jusqu’au 17 décembre. Image: MétéoSuisse

La seule question reste ici de savoir si le brouillard se dissipera en fin de semaine prochaine pour laisser place à des après-midis ensoleillés. Mais, pour en revenir à la probabilité d'un Noël blanc cette année, comme déjà mentionné, peu d’éléments vont actuellement en ce sens.

L'espoir subsiste

Cependant, «un mince espoir de voir de la neige à Noël en basse altitude subsiste en raison de l’horizon de prévision encore lointain», écrit MeteoNews. Concrètement, cela signifie que Noël est, d'un point de vue météorologique, encore lointain, et que la fiabilité des prévisions à deux semaines est trop faible pour écarter avec certitude la possibilité d'une chute de flocons en plaine.

Le service météo a néanmoins consulté plusieurs modèles tiers. Et il y a une bonne nouvelle pour tous les amateurs de neige: à l’approche du 24 décembre, une nette baisse des températures est probable, comme le montre ce graphique:

Ce graphique un peu complexe indique à quel point un Noël blanc en 2025 est actuellement probable. Explications plus bas. Image: meteonews

On voit ici ce qu’on appelle des «prévisions d’ensemble» du modèle météorologique européen ECMWF. Elles se composent de 50 scénarios de prévision différents, chacun basé sur des conditions initiales et des évolutions distinctes. «Typiquement, les membres de l’ensemble divergent à mesure que l’échéance de la prévision s’allonge», explique MeteoNews.

Cela permet alors de déterminer la probabilité qu’une certaine situation météorologique se produise. Si, par exemple, les 50 scénarios indiquent tous que les températures tomberont sous 0 degré d’ici au 24 décembre, il est fort probable que cela se réalise effectivement.

Le graphique expliqué

Le graphique ci-dessus montre, d’une part, l’évolution des températures des 50 «ensembles» à environ 1500 mètres d’altitude (850 hectopascals) et, d’autre part, la somme des précipitations prévue. MeteoNews précise:

«Comme règle générale, on peut dire qu’à partir d’une température d’environ –5 °C à 1500 mètres, la neige est susceptible d’atteindre les basses altitudes»

Certains des scénarios se situent entre –5 et 0 degré à l’approche du 24 décembre. Ils restent minoritaires, ce qui signifie que la probabilité est faible, mais elle existe.

L’an dernier aussi, la perspective d’un Noël blanc semblait mal engagée jusqu’à peu avant la veille de Noël, et pourtant, un fin manteau de neige était finalement tombé par endroits. Il ne reste plus donc qu'à croiser les doigts. (leo)