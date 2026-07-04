Lorsqu'il fait trop chaud, on peut avoir tendance à faire le mauvais choix pour se rafraîchir.

Les Suisses se ruent sur les climatiseurs et c'est un problème

Lorsque le thermomètre grimpe, on a tendance à vouloir chercher des solutions à tout prix. Mais certaines solutions sont polluantes ou trop gourmandes en énergie.

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Après la canicule qui a frappé durant le mois de juin, il est devenu très compliqué de trouver un ventilateur ou un climatiseur. Et ce n'est autre que le site de vente en ligne Galaxus qui le dit.

Comme le rapporte Le Temps, la plateforme de commerce en ligne, propriété de Migros, enchaîne les ruptures de stock. La vente de ces appareils pour rafraîchir l'air a également atteint un record historique en juin 2026.

Les climatiseurs monobloc représentent 55% des ventes de ces appareils, soit la catégorie la plus populaire. S'ils semblent donc essaimer en Suisse, ils posent plusieurs problèmes, rappelle Le Temps.

Ils utilisent des gaz polluants

Le journal explique que les gaz utilisés par les climatiseurs monobloc sont encore plus polluants que le CO2. Il y a notamment le difluorométhane ou R32, qui n'est pas encore interdit en Suisse et en Europe mais que les constructeurs cherchent à remplacer progressivement.

On trouve également du propane (R290), avec un effet similaire au gaz carbonique, mais qui est également explosif. A priori, ces gaz restent à l'intérieur des machines. Mais des fuites sont possibles si le matériel n'est pas entretenu correctement.

Il faudra plus d'énergie

Selon Le Temps, il y a suffisamment d'électricité propre pour alimenter les climatiseurs et autres ventilateurs branchés en continu durant les périodes de canicule. Et refroidir une maison consomme plus d'énergie que le fait de la réchauffer. Le Temps site Georg Klingler, un expert de Greenpeace:

«A bien des égards, la climatisation doit pousser à ce qu’on déploie plus de panneaux solaires»

ll faudra donc plus d'énergie. Mais de façon plus générale, l'utilisation d'un système de climatisation monobloc, qui n'est pas donc pas connecté à l'extérieur a tout de la démarche absurde. La chaleur absorbée est en effet rejetée... dans la même pièce, produisant une boucle sans fin.

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Les modèles dits splits, eux, posent eux aussi des problèmes. Non seulement ils rejettent la chaleur à l'extérieur, rendant l'air potentiellement plus chaud, mais ils contiennent également des gaz R32. Selon Galaxus, ils représentent 16% des ventes en Suisse de la plateforme.

Quid des pompes à chaleur?

Pour les pompes à chaleur, le bilan n'est pas non plus très intéressant. Celles-ci sont en effet censées produire du froid l'été, mais le résultat est minime, explique Le Temps. Le journal cite Christian David, chef de projets au Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur:

«Ce mode permet un vrai confort d’été mais n’est pas l’équivalent d’un climatiseur»

Une solution bien plus efficace serait la PAC géothermique, qui consiste à aller chercher de l'eau plus fraîche dans les sous-sols, sans faire tourner le compresseur.

Voici ce que l'on peut faire malgré tout:

Installer des ventilateurs de plafond

Ils ne sont pas populaires en Europe, et pourtant, il sont bien plus efficaces que les ventilateurs que nous utilisons habituellement en Suisse. Dolaana Khovalyg, professeure assistante à l’EPFL explique:

«Un ventilateur de bureau ne rafraîchit qu’une partie du corps tandis qu’un ventilateur de plafond brasse beaucoup plus d’air et rafraîchit tout le corps.»

Elle ajoute qu'avec ce système, les limites de tolérance peuvent être repoussées:

«On prend souvent 26 degrés comme référence de confort estival dans un logement. Or avec un ventilateur, on peut supporter des températures plus élevées car l’air en mouvement procure un effet rafraîchissant équivalent à 2 à 4 degrés de moins.»

Se réhabituer à la chaleur

Le Temps rappelle que dans les pays où la climatisation est utilisée de façon intensive, comme aux Etats-Unis, le corps des personnes peut se déshabituer à la chaleur. Les variations de température en deviennent encore moins supportables. Directrice du Laboratoire d’ingénierie du confort intégré de l’EPFL, Dolaana Khovalyg résume:

«Il faut s’habituer, ou se réhabituer, à la chaleur»

(joe)