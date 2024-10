Vents violents et fortes pluies cette nuit en Suisse

Sous l'influence du foehn, le vent devrait atteindre des pointes de 70 à 100 km/h dans les vallées alpines, et même jusqu'à 130 km/h sur les crêtes des Alpes.

Un front froid atteindra le nord des Alpes dans la nuit de mercredi à jeudi . Il sera accompagné de vents tempétueux sur le Jura et en plaine.

Le Tessin et les Grisons risquent de nouvelles intempéries

La queue de la tempête tropicale Kirk devrait se faire sentir en Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi et en partie dans la journée de jeudi. Il faut s'attendre à des vents violents ainsi qu'à de fortes pluies, prévient MétéoSuisse.

De fortes pluies et des vents violents sont annoncés par MétéoSuisse pour la nuit de mercredi à jeudi.

