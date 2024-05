Voici l'impact du sable du Sahara sur notre santé

Ce printemps, la Suisse est régulièrement traversée par des nuages de sable provenant du Sahara. Mais quels sont les impacts de ce phénomène sur notre santé?

Bruno Knellwolf / ch media

L'air contient-il plus de sable du Sahara cette année?

Oui. «La multiplication des épisodes de sable du Sahara en direction de l'Europe et de l'Atlantique au cours des derniers mois suit un schéma qui a déjà été remarqué lors des derniers hivers», explique Stephan Bader de Météo Suisse.

Une étude scientifique datant de 2023 avait clairement démontré une augmentation. Selon celle-ci, davantage d'épisodes de poussière saharienne ont été enregistrés au-dessus de la Méditerranée occidentale et de la région euro-atlantique durant les mois d'hiver des années 2020 à 2022 que durant les hivers 2003 à 2019. Et ces nuages sahariens ont eu «une durée sans précédent», selon les auteurs de l'étude espagnole.

Pourquoi y a-t-il de plus en plus de sable du Sahara chez nous?

Selon la même étude, il y a de plus en plus de nouveaux courants. «Le jet-stream vient ainsi se placer au-dessus de l'Europe centrale», observe Stephan Bader. Le jet-stream est un courant de vent d'ouest très rapide et en forme de bande. Il favorise un transport d'air sud-nord ou sud-ouest-nord-est de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Ainsi, davantage de sable du Sahara arrive en Suisse.

S'agit-il d'un phénomène récent en Suisse?

Non. «Le sable du Sahara n'a rien d'exceptionnel en Suisse», affirme l'expert. Depuis 2001, on mesure la quantité de poussière du Sahara au passage montagneux du Jungfraujoch. Chaque année, entre 10 et 35 événements de ce type y sont enregistrés. Cela représente entre 200 et 650 heures par an de tombées de sable, rien qu'à cet endroit-là. Près de la moitié des épisodes ne durent que quelques heures, tandis qu'un quart s'étend sur plus d'une journée. Le mois d'octobre 2023 a été bien au-dessus de la moyenne, avec près de 400 heures de précipitations de poussière saharienne.

Le sable du Sahara affecte-t-il l'atmosphère ?

Oui. Les épisodes de sable du Sahara contribuent considérablement à la pollution par les aérosols au printemps et en automne. Les aérosols sont des particules liquides ou solides, également appelées poussières fines. Ils participent à des processus chimiques dans l'atmosphère et jouent un rôle important dans la formation des nuages et des précipitations. Ils influencent le climat, leur effet étant globalement refroidissant. Le sable du Sahara agit donc comme une ombre qui retient la lumière du soleil et a ainsi un effet refroidissant sur la surface de la Terre.

Les aérosols sont en grande partie constitués de poussière minérale, qui provient principalement des déserts. Le Sahara est la plus grande source de poussières minérales, libérant entre 60 et 200 millions de tonnes par an.

Le dérèglement climatique a-t-il une influence sur ce phénomène?

Il n'est pas possible de le dire avec précision. «Des chutes de sable du Sahara peuvent être détectées en Suisse sur les deux derniers millénaires», rappelle Stephan Bader. Cela grâce à l'analyse chimique des carottes de glace du Colle Gnifetti dans la région du Mont Rose. Les analyses indiquent toutefois qu'un transport accru de poussière du Sahara a eu lieu au 20e siècle.

L'augmentation de la sécheresse et de la désertification en Afrique pourraient expliquer cette recrudescence. Cela augmenterait la quantité de sable soulevée par les vents dans l'atmosphère. Cette explication, assez plausible, n'est toutefois étayée par aucune preuve.

Combien de temps le sable du Sahara met-il pour arriver en Suisse?

Les analyses de la trajectoire des nuages de sable montrent que la durée du voyage des poussières minérales du Sahara au Jungfraujoch est comprise entre deux jours et une semaine. La plupart des chutes de sable du Sahara se produisent pendant la période de mars à juin ainsi qu'en octobre et novembre.

Combien de tonnes traversent la Méditerranée?

Fin mars, une énorme tempête de sable s'est abattue sur la Suisse.

«Un calcul approximatif de Météo Suisse, rapporté au volume d'air total au-dessus de la surface du pays, a donné pour cet événement environ 40 000 à 160 000 tonnes de sable du Sahara.» Stephan Bader

Il est important de noter que la masse de poussière minérale était en suspension dans l'air. Seule une petite partie a été déposée au sol, comme l'ont confirmé les traces dans la neige sur les nombreuses photos prises dans les montagnes. La plus grande partie de la masse s'est déplacée avec l'air en direction du nord.

Le sable du Sahara est-il nocif pour les poumons?

«Le sable du Sahara est une forme de pollution atmosphérique naturelle», souligne le pneumologue Martin Brutsche, médecin-chef à l'hôpital cantonal de Saint-Gall. Sous forme de particules fines, la poussière du Sahara est inhalée dans les poumons et peut déclencher une augmentation des symptômes ou des crises chez les personnes sensibles, c'est-à-dire par exemple chez les asthmatiques et les personnes atteintes de la maladie pulmonaire BPCO. En cas de concentration très élevée de sable du Sahara, les admissions à l'hôpital et aux urgences sont plus nombreuses.

Martin Brutsche raconte qu'en 2018, un évènement extrême avait entraîné de très fortes concentrations de particules fines en Crète. La visibilité était si réduite que des vols avaient dû être annulés.

«Pendant cette période, la Crète a connu une multiplication par 3,5 des visites aux services d'urgence et des hospitalisations»

Les poussières fines sont toutefois naturelles et ne contiennent pas de substances chimiques actives. Selon Martin Brutsche, il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'elles déclenchent de nouvelles maladies pulmonaires.

Peut-on faire son jogging sans crainte?

Une personne aux poumons sains peut, dans une certaine mesure, contrecarrer ce processus et évacuer les poussières fines des poumons via les cils des voies respiratoires. Le mucus est généralement avalé sans que l'on s'en aperçoive.

«Les sports en plein air comme le jogging entraînent une augmentation de la respiration, de sorte que l'absorption de poussières fines croît également» Martin Brutsche

Mais chaque mécanisme de compensation a ses limites: le jogging n'est pas recommandé aux heures où les concentrations de particules fines sont les plus élevées. Dans ce cas, il vaut mieux faire du sport en intérieur, selon le pneumologue. En général, le sable du Sahara n'entraîne toutefois pas une concentration de particules fines inquiétante.

Est-il vrai que le sable du Sahara est un bon engrais?

Oui, parce que les particules de poussière contiennent du phosphore, du calcium, du magnésium et du fer. C'est d'ailleurs le fer qui donne sa couleur rouge au sable du Sahara. Le calcium favorise la stabilité des cellules végétales et leur construction. Le magnésium est important pour la photosynthèse des plantes. Et sans phosphore, la plante ne pousse pas; cette substance est nécessaire de la formation des racines à celle des bourgeons. Et le sable du Sahara n'est pas bénéfique que dans nos jardins: il fertilise aussi la forêt amazonienne et le plancton de l'océan.

Traduit et adapté par Tanja Maeder