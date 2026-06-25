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Un important record de chaleur en Suisse a été battu

Deux femmes prennent un bain de soleil sur un ponton de baignade sur le quai de Cologny, sur les rives du lac Leman, lors d&#039;un episode de temperatures anormalement douces pour la saison, ce mercr ...
Il fait très chaud en Suisse en 2026.Keystone

Un important record de chaleur en Suisse a été battu

La Suisse connaît un épisode de chaleur exceptionnel. Jeudi, le record de température pour un mois de juin, qui datait de 1947, est tombé. La canicule devrait encore se prolonger jusqu'en début de semaine prochaine.
25.06.2026, 15:4725.06.2026, 15:47

Un record de chaleur vieux de près de 80 ans a été battu. Jeudi, peu avant 15h00, les températures ont dépassé les 37 degrés dans pas moins de quatre stations de mesure. Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en Suisse au mois de juin.

C'est à la station de mesure de Buchs-Aarau que les températures ont atteint leur maximum vers 14h40, avec 37,2 degrés. A Beznau (AG), elles s'élevaient à 37,1 degrés, et à Würenlingen (AG) ainsi qu'à Bâle-Binningen, à 37 degrés.

La météo réserve une mauvaise surprise aux Suisses la semaine prochaine

Selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, le record précédent pour le mois de juin datait de 1947. A l'époque, 36,9 degrés avaient été enregistrés à Bâle-Binningen.

Les journées de canicule se succèdent sans interruption depuis la mi-juin. MétéoSuisse prévoit que la vague de chaleur durera jusqu'à lundi prochain. Le niveau d'alerte canicule le plus élevé est en vigueur dans une grande partie de la Suisse.

(ats/acu)

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