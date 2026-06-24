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Ils ont testé 10 ventilateurs sur pied vendus en Suisse

ils ont testé 10 ventilateurs vendus en Suisse
Tous critèes confondus, voici les trois gagnants du test: un Intertronic, un Proklima/Voltomat et le Feraso. Image: montage watson

Ils ont testé 10 ventilateurs vendus en Suisse, voici le meilleur

La Suisse traverse une canicule éprouvante. Alors que la chaleur baisse peu pendant la nuit, certains se tournent vers les ventilateurs. Mais lequel choisir?
24.06.2026, 18:4424.06.2026, 18:44

Tous les ventilateurs sur pied ne se valent pas. C'est le constat du dernier comparatif réalisé par l'émission des consommateurs Kassensturz et Saldo, qui ont soumis dix modèles à une batterie de tests en laboratoire. Résultat: un seul appareil s'est montré convaincant dans l'ensemble des critères, tandis qu'un autre a été retiré de la vente après un échec spectaculaire lors des essais de sécurité.

Pour départager les appareils, les experts ont évalué plusieurs critères essentiels: la puissance du souffle, la précision du flux d'air, la régularité de la ventilation ou encore le niveau sonore. Ce dernier point étant crucial pour un usage la nuit, vous pouvez vous réferer au tableau plus bas.

Les résultats montrent des différences marquées. Certains ventilateurs diffusent un courant d'air très large, capable de faire voler les papiers posés sur un bureau. C'est notamment le cas du modèle OK, vendu chez MediaMarkt. A l'inverse, d'autres appareils offrent un flux d'air plus ciblé et facilement orientable. Le modèle Novamatic, commercialisé par Fust, fait partie des meilleurs sur ce point.

Les ventilateurs les plus silencieux pour dormir

Le niveau sonore constitue également un critère déterminant, notamment pour une utilisation dans une chambre. Les mesures réalisées dans une chambre qui absorbent les sons révèlent d'importants écarts entre les différents modèles.

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Le ventilateur Finn, de Stadler Form, s'impose comme le plus discret du test et apparaît comme le mieux adapté à une utilisation nocturne. Les modèles Philips et Novamatic figurent également parmi les appareils les plus silencieux. Contrairement au modèle Lucci Air, vendu chez Hornbach, qui est le plus bruyant du comparatif.

Un ventilateur retiré de la vente par Manor, le meilleur est chez Interdiscount

Les essais de sécurité ont réservé quelques mauvaises surprises. Les experts ont notamment vérifié si un doigt artificiel pouvait atteindre les pales à travers la grille de protection. Notons que les critères retenus par le laboratoire sont plus exigeants que ceux imposés par les normes européennes.

Cette évaluation a coûté un point aux modèles Stadler Form (le plus silencieux du test) et Philips. Ce dernier obtient même une note insuffisante à cause de ce test. Les deux fabricants contestent toutefois cette méthode, estimant que les exigences dépassent les standards officiels.

Autre épreuve: le test de basculement, destiné à mesurer la résistance des appareils en cas de chute. Le grand perdant est le ventilateur Blanc, distribué par Manor. Lors du test, son boîtier s'est fissuré et une goupille de sécurité s'est arrachée. Face à ces résultats, Manor a décidé de retirer ce modèle de son assortiment. (hun)

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