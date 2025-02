Pourquoi MétéoSuisse a du mal à prédire le temps qu'il fait

La Suisse s’apprête à vivre un week-end sous le signe de l’incertitude météo. La faute à une goutte froide qui se balade près des Alpes et complique sérieusement les prévisions. Soleil ou pluie? Difficile de trancher.

Mais une goutte froide, c’est quoi au juste? Contrairement aux perturbations classiques qui suivent les courants dominants, une goutte froide est une dépression d’altitude qui se détache du flux principal et évolue de façon autonome, nous explique MeteoSuisse.

Image: météosuisse

En bref, il est impossible de savoir précisément où et quand elle va s’arrêter. Ce flou complique le travail des météorologues, qui doivent jongler avec des prévisions très variables.

Alors, quel temps fera-t-il ce week-end?

Eh bien... ça dépend. Les modèles météo partent un peu dans tous les sens. Selon la position exacte de cette goutte froide, on pourrait avoir droit à un temps relativement sec et ensoleillé... ou, au contraire, à des averses plus marquées. Ce qui est certain, c’est que les températures resteront, sans surprise, dans des valeurs de saison.

Image: météosuisse

Si vous avez prévu des sorties en extérieur, mieux vaut rester à l’affût des mises à jour météo. Les prévisionnistes conseillent de suivre l’évolution jour après jour et de ne pas trop se fier aux tendances à long terme. En attendant, mieux vaut prévoir un plan B... au cas où la pluie s’invite à la fête.

(sia)