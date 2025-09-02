en partie ensoleillé18°
Voici où il a fait le plus chaud cet été en Suisse romande

Météo: Genève a enregistré un pic à 36,4 degrés cet été.
Genève a enregistré un pic à 36,4 degrés cet été.Image: KEYSTONE

Voici où il a fait le plus chaud cet été en Suisse romande

Selon MeteoNews, l'été 2025 a été trop chaud et trop ensoleillé en Suisse. Deux villes romandes ont enregistré le même jour des pics à plus de 36 degrés.
02.09.2025, 13:1302.09.2025, 13:13
L'été météorologique (du 1er juin au 31 août) qui s'est achevé dimanche a enregistré un excédent de température d'environ 1,5 degré en Suisse, ce qui le place au septième rang des étés les plus chauds depuis 1864. L'ensoleillement a été légèrement supérieur à la moyenne, écrit MeteoNews mardi.

Cette année, l'été s'est terminé sur un excédent de température d'environ 1,5 degré sur l'ensemble de la Suisse. L'écart a été un peu plus important à l'ouest, en Valais et dans les Alpes occidentales que dans les autres régions. Cet excédent est dû en premier lieu au mois de juin, qui a été 3,8 degrés plus chaud que la norme, ce qui en fait le deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures, après 2003.

L'été est-il fini en Suisse? Cet expert a une bonne nouvelle

En revanche, malgré un déficit de température peu important, juillet a été le premier mois d'été trop frais après août 2021. Par la suite, le mercure est de nouveau grimpé au-dessus de la moyenne en août (écart de 1,2 degré), principalement en raison d'une première moitié nettement trop chaude.

Grandes différences régionales

Durant les canicules de juin, du début juillet et de la première quinzaine d'août, des températures de 35 degrés et plus ont pu être enregistrées par endroits, sans toutefois atteindre des pics absolus en plaine. Les températures les plus élevées ont été enregistrées le 13 août à Payerne (VD) avec 36,5 degrés et le même jour à Genève avec 36,4 degrés. A noter que l'isotherme zéro degré se situait juste au-dessus de 5000 mètres le 11 août, ce qui est rarement le cas.

Les précipitations ont été exactement dans la norme, avec toutefois de grandes différences régionales. Alors qu'au nord, à l'est et au sud, les précipitations ont été généralement supérieures à la moyenne, à l'ouest et surtout en Valais, elles ont été insuffisantes.

Canicule: Ces pays ont connu leur été le plus chaud

Enfin, l'été a été un peu trop ensoleillé, l'écart dépassant à peine 10%. L'excédent a été plus important dans l'ouest et le nord-ouest que dans les Alpes et le sud. Alors que le soleil a brillé plus que la moyenne en juin et en août, le mois de juillet a été un peu trop nuageux. (jzs/ats)

