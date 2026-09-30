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Le Palais fédéral va soigner ses visiteurs

Le Conseil national a validé mercredi un crédit pour les immeubles fédéraux. Celui-ci comprend un projet de centre de visite à proximité du Parlement.

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Le Conseil national a validé mercredi par 120 voix contre 70 un crédit de 773,8 millions de francs pour les immeubles fédéraux, soit un tiers de plus que le montant prévu pour 2025. La création d'un centre de visite à proximité du Parlement a fortement fait parler.

Un crédit de 44,2 millions est prévu pour la création de ce centre de visites et d'information du Parlement sur la Place fédérale. L'UDC et une partie du PLR y étaient opposés, notamment pour des raisons financières.

Les capacités actuelles du Palais du Parlement ne suffisant pas à répondre à la forte demande. «Nous nous accordons actuellement le luxe de refuser des milliers d'intéressés à la politique», a avancé Reto Nause (C/BE) pour la commission.

Les coûts des travaux de rénovation et d'agrandissement de la Bibliothèque nationale sont estimés à 211,7 millions de francs. Le bâtiment construit dans les années 1930 doit être remis aux normes actuelles.

Une extension souterraine est aussi prévue. Un crédit de 96 millions est prévu pour la rénovation de l'ambassade suisse à Londres. (ats)