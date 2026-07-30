Au Tessin, la baignade est la plus chère de Suisse en moyenne Image: DPA

Ces deux cantons romands ont les piscines les moins chères de Suisse

Avec la vague de chaleur, les piscines de plein air font le plein de visiteurs. Mais selon l'endroit, le prix d'entrée varie fortement. Comparatif des lieux où se baigner coûte cher… et de ceux où c'est gratuit.

Oliver Julier Suivez-moi

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Débourser 13 francs pour un plongeon dans une eau rafraîchissante… ou ne rien payer du tout. En Suisse, le prix d'une baignade dépend fortement de l'établissement. Alors qu'une nouvelle canicule s'installe, les Suisses reprennent le chemin des piscines de plein air, des lacs et des rivières. Mais toutes les piscines ne se valent pas, surtout lorsqu'on regarde le prix d'entrée.

Les tarifs pratiqués en Suisse varient considérablement. Le portail de voyage Holidaycheck a comparé les prix de 268 piscines de plein air, baignades lacustres et fluviales. Au total, 27 établissements sont gratuits. Pour les autres, le prix d'entrée s'échelonne entre 2 et 13 francs.



En moyenne, un adulte paie 6,90 francs pour accéder à une piscine payante en Suisse. Les enfants déboursent près de deux fois moins, soit environ 3,60 francs.

Précisons que l'étude ne prenait en compte que les cantons comptant au moins cinq établissements recensés. Derrière le Tessin viennent les Grisons, avec un tarif moyen de 8,23 francs, puis Soleure avec 8 francs.

Les piscines les plus chères de Suisse

La piscine de plein air la plus chère du pays est le Lido di Locarno (TI): l'entrée y coûte 13 francs pour un adulte ou étudiant. Les piscines Sand et Obere Au, à Coire (GR), figurent également parmi les plus onéreuses avec un tarif de 12 francs.

Lido di Locarno (TI): 13 francs Piscine de plein air Sand (GR): 12 francs Piscine de plein air Obere Au (GR): 12 francs Lido di Lugano (TI): 11 francs Piscine de plein air d'Altdorf (UR): 11 francs

Pour 13 francs, le Lido di Locarno donne notamment accès à plusieurs bassins ainsi qu'à une plage sur les rives du lac Majeur. Image: www.imago-images.de

Au Lido di Lugano, les adultes paient également un tarif élevé, fixé à 11 francs. Sans surprise, le Tessin est ainsi le canton où les piscines sont les plus chères en moyenne: l'entrée y coûte 9,20 francs.

Les piscines les moins chères de Suisse

Les tarifs les plus bas se trouvent en moyenne dans les cantons de Genève, avec 5 francs, et de Vaud, avec 6,30 francs. L'accès aux Bains des Pâquis et aux Bains du Jet d'eau, au bord du Léman, ne coûte que 2 francs pour les adultes et seulement 1 franc pour les enfants.

Bains des Pâquis (GE): 2 francs Les Bains du Jet d'eau (GE): 2 francs Brettlibad (ZH): 3 francs Strandbad Stampf (SG): 3,50 francs

Pour 3 francs, les amateurs de baignade peuvent également se rendre au Brettlibad de Wädenswil (ZH) ou à la piscine de plein air d'Aarburg (AG). En Suisse centrale, des alternatives bon marché existent aussi à Stans (NW) et à Rotkreuz (ZG), où l'entrée coûte 4 francs.

Dans la ville de Berne, quatre piscines sont entièrement gratuites, dont la baignade fluviale du Marzili. Image: KEYSTONE

Notons que dans 27 établissements, adultes et enfants n'ont rien à payer. La ville de Berne en compte quatre, dont le célèbre Marzili. Lausanne propose également plusieurs piscines gratuites avec bassin, tandis que Zurich se distingue par ses zones de baignade gratuites le long de la Limmat et au bord du lac de Zurich.

Réductions pour les enfants, les apprentis et les étudiants

Près de deux tiers des piscines payantes étudiées proposent des réductions aux apprentis et aux étudiants. En moyenne, ils économisent 1,90 franc, soit près de 28% du tarif normal.

Voici les établissements les plus avantageux pour eux:

Bains des Pâquis (GE): 1 franc Les Bains du Jet d'eau (GE): 2 francs Strandbad Rietliau (ZH): 2 francs Piscine de Laufenburg (AG): 2,50 francs Piscine de plein air de Salez (SG): 2,50 francs

Dans toute la Suisse, les enfants paient en moyenne près de la moitié du tarif adulte. Les moins de 6 ans accèdent gratuitement à la plupart des piscines.

Le comparatif du prix des frites

Une journée à la piscine s'accompagne souvent d'une portion de frites. Là aussi, les prix varient fortement. Holidaycheck a relevé le prix d'une portion de frites dans 31 piscines suisses.

Les frites les plus chères sont servies à la piscine de loisirs Seefeldpark, à Sarnen (OW), où la portion coûte 11 francs. A Bachi's Strandbad, à Davos (GR), elle est vendue 10 francs, contre 9 francs au Strandbad de Cham (ZG).

Les tarifs les plus bas se trouvent à la piscine de plein air Tägi, à Wettingen (AG), ainsi qu'au Strandbad Tribschen, à Lucerne. Dans ces deux établissements, la portion de frites coûte seulement 5,50 francs. (trad. hun)