Voici où trouver le soleil en Suisse à Pâques

Seriez-vous bien inspirés de traverser le Gothard pour aller chercher le soleil au Tessin à Pâques? La réponse de deux météorologues.

Bruno Knellwolf / ch media

Pas de chance pour ceux qui ont voulu profiter des vacances scolaires de cette semaine pour se rendre au Tessin. Le soleil a cédé sa place à la pluie et aux températures fraîches. Une escapade au «pays du soleil» vaudra-t-elle davantage la peine ces prochains jours? «Beaucoup de choses restent ouvertes en matière de prévisions», observe Felix Blumer, météorologue chez SRF Meteo.

Il explique:

«Nous avons actuellement une poussée d'air froid sur l'Atlantique en direction de l'Espagne. A l'avant, nous sommes dans un courant de sud qui déclenche chez nous du foehn.»

La situation semble claire jusqu'à mercredi. Mais à partir de mercredi soir, les choses se compliquent. De nombreux modèles météo indiquent qu'une partie de cet air froid va se déplacer vers la Corse, puis plus tard vers l'Adriatique italienne. Le reste de la masse devrait glisser temporairement vers les Iles Britanniques, selon notre expert.

L'air froid en provenance de Grande-Bretagne devrait ensuite revenir vers les Alpes samedi. «Cela ne signifierait qu'un bref courant de foehn pour le Samedi saint», explique le scientifique.

«Le front froid avancerait ensuite du nord-ouest vers les Alpes»

Espérons que les modèles se trompent, car cela conduirait à une accumulation d'air froid sur les sommets. Dans ce cas, la limite des chutes de neige s'abaisserait dimanche juste en dessous de 1000 mètres dans l'ouest et le sud, et peut-être même aux alentours 600 mètres dans la vallée du Rhône.

Pas de neige pour le lapin

Les lapins de Pâques du Plateau ne risquent pas, eux, de se geler les pattes, même dans les vallées alpines. «Aucun modèle couplé au modèle météo européen n'indique une limite de la neige inférieure à 1000 mètres», poursuit Felix Blumer.

Les prévisions de MétéoSuisse pour samedi

Du côté de Météo Suisse, Daniel Murer résume la situation ainsi: le Vendredi saint, le nord du Jura et l'est du Plateau demeureront passablement dans la grisaille. De nombreux autres endroits du pays devraient profiter du soleil. Pour samedi, le soleil devrait à nouveau briller un peu partout en Suisse, sauf au Tessin, à cause des nuages de poussière.



Le nord sous le soleil pour le week-end

Le dimanche de Pâques restera maussade au sud, alors qu'il fera beau au moins partiellement dans les Alpes et le Jura.

«Le temps sera assez ensoleillé dans le nord» Daniel Murer

Le lundi s'annonce tout au plus partiellement ensoleillé sur l'ensemble du pays.

Aller au sud n'est pas forcément une bonne idée

Prendre le chemin du sud ne vous garantit donc pas des vacances de Pâques ensoleillées. Au contraire, c'est même la région du pays qui risque d'être la plus arrosée.

Au nord, il ne pleuvra qu'à certains endroits dimanche et surtout lundi. Selon le spécialiste de Météo Suisse, les régions les plus épargnées seront probablement le long des Préalpes, en Valais et en Engadine.

Dès samedi, les prévisions sont donc plus réjouissantes pour le nord, grâce à l'influence du foehn. Le voyage au Tessin pourrait bien ne pas valoir le coup, «sauf si vous ne craignez ni les nuages ni la pluie», conclut Daniel Murer.

Par ailleurs, en raison de cette humidité et de la neige à haute altitude d'ici jeudi, le danger d'avalanche augmentera à nouveau.

«Dans le sud des Alpes valaisannes, dans la vallée de Conches et dans la région du Simplon, le risque devrait s'intensifier nettement et temporairement, surtout dans les hautes Alpes, au vu des chutes de neige attendues.»

Il sera déjà marqué dans toute la région alpine dès le matin, soit un «degré de danger 3», selon l'Institut suisse de recherche sur les avalanches SLF. Les randonneurs à ski savent donc à quoi s'en tenir.



(Adaptation en français: Valentine Zenker)