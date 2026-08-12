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La canicule revient en Valais, jusqu’à 35 degrés attendus

Le Valais repasse en alerte canicule dès jeudi

La canicule revient en Valais, jusqu’à 35 degrés attendus
Après quelques jours d’accalmie, les fortes chaleurs font leur retour en Valais dès jeudi.image: watson/keystone
Le thermomètre va de nouveau s’affoler en Valais. MétéoSuisse a placé le canton en alerte canicule de niveau 3 dès jeudi, avec des températures pouvant atteindre 35 degrés. Les autorités appellent à une vigilance particulière après plusieurs épisodes de fortes chaleurs rapprochés.
12.08.2026, 15:5112.08.2026, 15:51

Après quelques jours d’accalmie, une nouvelle période de canicule est annoncée par MétéoSuisse en Valais. L’augmentation des températures en cours donnera lieu à un degré d’alerte canicule de niveau 3/5, de jeudi à samedi.

La température moyenne journalière sera supérieure à 25 degrés durant cette période, avec un pic de chaleur annoncé pour les journées de jeudi et vendredi aux alentours de 35 degrés. Une baisse graduelle de la température est prévue dès dimanche.

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Compte tenu de la répétition et du caractère rapproché de ces périodes de fortes chaleurs, le service de la santé publique rappelle dans un communiqué mercredi, l’importance de ne pas banaliser les premiers signes d’atteinte à la santé et de ne pas attendre une aggravation avant de demander conseil.

Attention à la déshydratation

Une attention particulière est notamment recommandée en présence d’une fatigue ou d’une faiblesse inhabituelle, de troubles digestifs, de signes de déshydratation, de confusion ou d’autres troubles de la conscience, ainsi qu’en cas d’aggravation d’un problème de santé préexistant.

Les personnes âgées ou fragiles pouvant parfois minimiser ces manifestations, l’entourage et les professionnels sont invités à se montrer attentifs à tout changement inhabituel de l’état général de ces personnes.

«Il est indispensable de s’hydrater régulièrement en buvant de l’eau, sans attendre la sensation de soif, assurer un apport alimentaire suffisant, se rafraîchir fréquemment, garder son logement aussi frais que possible et reporter les activités physiques aux périodes les plus fraîches de la journée»
La nouvelle médecin cantonal, Delphine Berthod.

Une vigilance accrue est requise envers les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes dépendantes ou isolées, ainsi que celles particulièrement exposées à la chaleur. (mbr/ats)

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