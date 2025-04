Après les intempéries, la situation s'est calmée en Suisse

Retour au calme après la tempête en Suisse

Retour à la normale après la neige qui a grandement perturbé certaines régions de Suisse jeudi. Les foyers privés d'électricité devraient tous retrouver un accès au réseau vendredi.

De fortes chutes de neige ont provoqué des difficultés sur les routes dans certaines parties de la Suisse jeudi. Keystone

La situation s'est en grande partie calmée après les intempéries qui ont frappé certaines parties de la Suisse. En Valais, l'énergéticien Oiken observe un retour progressif à une situation stable dans la plupart des régions touchées par des coupures de courant.

Dans le Val d'Anniviers, la quasi-totalité des habitants de St-Luc et Chandolin ont pu être réalimentés en électricité de manière stable. L'alimentation a également pu être rétablie dans le Val d'Hérens, à l'exception des hameaux de Lannaz et Chemeuille, précise Oiken dans un communiqué.

Le Valais toujours sur le qui-vive

La vigilance reste de vigueur dans tout le Valais, avertit vendredi toutefois Alertswiss. Des risques d'avalanche à toute altitude et des chutes d'arbres sont à prévoir. De nombreuses perturbations sur les axes routiers ainsi que dans les transports publics sont toujours en cours, poursuit Alertswiss. La ligne ferroviaire entre Viège et Zermatt a été interrompue, selon le site internet de la compagnie. Aucun transport de remplacement n'est possible. La durée de la perturbation est indéterminée.

Le trafic ferroviaire a par contre repris sur l'axe du Simplon, ont indiqué les CFF.

Par ailleurs, les Valaisans peuvent toujours appeler le 112, le 117 ou le 118, contrairement à ce qu'a annoncé Alertswiss peu après 10h00. Une fausse manipulation a déclenché cette annonce erronée, a indiqué la police.

Dans l'Oberland bernois, l'approvisionnement en électricité était encore perturbé dans quelque 3400 foyers. Les équipes de BKW ont repris leurs travaux de réparation, a indiqué l'entreprise à Keystone-ATS. Les raccordements au réseau sont en cours et l'objectif est que tout fonctionne à nouveau dans le courant de la journée. (ats)