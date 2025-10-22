La première tempête automnale débarque en Suisse romande: prudence. Image: watson

Météo: une «cyclogenèse explosive» va frapper la Suisse jeudi

Préparez les trenchs, rangez les parasols, bouclez les volets: ce jeudi 23 octobre, un gros coup de vent débarque en Suisse romande. Et pas juste une petite bise d’automne. On parle d’une vraie belle tempête en formation, avec un mot un peu barbare: «cyclogenèse». On fait le point.

Ce jeudi, la Suisse romande va être balayée par sa première belle tempête de la saison. Tout commence en France, où une dépression s’est invitée en force mercredi. Une de ces perturbations bien corsée, qui fait le ménage sur son passage. Et ce qui nous arrive dessus vaut aussi le détour.

Dans le jargon météo, on appelle ça une «cyclogenèse explosive»: une dépression qui grossit vite et fort, un peu comme une cocotte-minute sans soupape. Résultat? L’air se met à tourner, la pression chute, et les vents s’en donnent à cœur joie. Cette «tempête Benjamin», de son petit nom, déborde maintenant sur la Suisse.

Ça va bien secouer en Suisse romande

En ligne de mire, le Jura, le Plateau, les Préalpes. Dès le petit matin, le ciel va se charger, la pluie va commencer à tomber par intermittence, et les premières bourrasques vont se faire sentir.

Mais c’est surtout en deuxième partie de journée que ça va vraiment décoiffer: des rafales à 100 km/h sont attendues, voire 120 à 150 km/h sur les crêtes, et un ciel bien instable, entre grains et accalmies. Pas une journée à étendre son linge dehors.

Dans le détail:

Un plan d’eau très agité pour le Léman, avec des vagues qui pourraient surprendre les utilisateurs de la CGN. Les amateurs de voilier, on vous suggère de rester au port (ou chez vous, tant qu’à faire).

Du côté de Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, et tout le Plateau vaudois, un vent en rafales dès l’après-midi, parfois jusqu’à 90 km/h en plaine.

En altitude, ça souffle encore plus. Le Jura va être sérieusement battu, et dans les Préalpes, on n’exclut pas des pics à 120 voire 140 km/h.

La limite des chutes de neige va s'abaisser de 2600 m à 1600 m.

Côté mercure, ça reste doux au réveil (13-15°C), mais ça chute rapidement dès la fin de journée, avec une sensation humide et frisquette renforcée par le vent.

C’est le bon moment pour ressortir la parka, mais surtout pour sécuriser tout ce qui peut voler sur votre balcon ou votre terrasse. Pots de fleurs, poubelles, transats… Sans oublier cette chaise Ikea qui menace de s’envoler depuis 2022.

MétéoSuisse appelle d'ores et déjà à la vigilance et pourrait émettre des avis de danger de niveau 3 (sur 5) pour le vent dans certaines régions romandes. Pas de panique, mais la prudence est de rigueur.

Et si vous aviez prévu une rando dans le Jura ou un apéro les cheveux au vent à 18h, on vous conseille de revoir vos plans. C’est une journée à boire sa tisane en se faisant un marathon Harry Potter.

Bref, ce jeudi, ça va secouer, mais la tempête devrait être brève. Spectaculaire, mais normalement sans gravité si tout le monde joue le jeu. On retient juste deux mots pour briller en société ou à la pause café: cyclogenèse explosive. C’est un peu dur à prononcer, mais ça claque. Bon courage.