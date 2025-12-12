Voici le meilleur dessin de presse suisse (et il est romand)
Pitch Comment a remporté la 1ère place du Swiss Cartoon Award, se hissant ainsi parmi les meilleurs dessinateurs de presse de Suisse. Le Jurassien a reçu cette distinction lors du vernissage de l'exposition «Gezeichnet 2025» au Musée de la communication à Berne.
Pierre-Olivier Comment, plus connu sous son nom de dessinateur Pitch Comment, obtient cette distinction pour son dessin «Poutine teste l’Otan» publié le 19 septembre dans le journal satirique romand Vigousse. Sur cette caricature, l'illustrateur bruntrutain a dessiné une guêpe à tête de Poutine qui virevolte au-dessus de l’Otan.
Nico Gurtner, membre du jury, relève:
Le jury a fait sa sélection parmi 267 dessins et caricatures de 55 dessinatrices et dessinateurs, précise vendredi le Musée de la communication qui souligne que l'exposition Gezeichnet donne de la «visibilité à ce travail crucial pour notre démocratie». (jah/ats)