en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Voici le meilleur dessin de presse suisse (et il est romand)

Le dessinateur jurassien Pitch Comment remporte le Swiss Cartoon Award grâce à une caricature mordante sur Poutine parue dans Vigousse.
12.12.2025, 11:07
Pitch Comment Swiss Cartoon Award 2025
image: Keystone

Pitch Comment a remporté la 1ère place du Swiss Cartoon Award, se hissant ainsi parmi les meilleurs dessinateurs de presse de Suisse. Le Jurassien a reçu cette distinction lors du vernissage de l'exposition «Gezeichnet 2025» au Musée de la communication à Berne.

Pierre-Olivier Comment, plus connu sous son nom de dessinateur Pitch Comment, obtient cette distinction pour son dessin «Poutine teste l’Otan» publié le 19 septembre dans le journal satirique romand Vigousse. Sur cette caricature, l'illustrateur bruntrutain a dessiné une guêpe à tête de Poutine qui virevolte au-dessus de l’Otan.

Le dessinateur de presse Pierre-Olivier Comment, dit Pitch, collabore entre autres avec Vigousse, Le Matin Dimanche, Heidi.news et Le Quotidien Jurassien.
Pitch Comment.Keystone

Nico Gurtner, membre du jury, relève:

«Ce dessin est comme une piqûre de guêpe. Il concerne une situation que nous connaissons dans la vie de tous les jours: la guêpe tourne autour de la table et quelqu’un décrète qu’il ne faut pas réagir trop brusquement. Cela décrit parfaitement la situation politique.»

Le jury a fait sa sélection parmi 267 dessins et caricatures de 55 dessinatrices et dessinateurs, précise vendredi le Musée de la communication qui souligne que l'exposition Gezeichnet donne de la «visibilité à ce travail crucial pour notre démocratie». (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse s’oriente vers une interdiction nationale des pétards
Entre protection des animaux, nuisances sonores et traditions helvétiques, le Conseil national opte pour une interdiction ciblée qui bannit les pétards sans effet visuel.
Le Conseil national veut interdire les pétards en Suisse. Il a adopté jeudi par 97 voix contre 85 un contre-projet à l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice». L'usage de feux d'artifice et ses effets nocifs seront réglés dans la loi sur les explosifs.
L’article