Des militants occupent le Lindenhof à Zurich

Des militants ont occupé vendredi soir le Lindenhof, au centre de Zurich, pour protester notamment contre la politique migratoire européenne, les guerres et la course aux armements.

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Les occupants ont annoncé vouloir poursuivre leur action jusqu’à dimanche, avec un programme politique et musical. Keystone

Vendredi soir, des militants ont occupé le Lindenhof, dans la ville de Zurich. Selon une publication sur Instagram, cette action vise notamment à protester contre la politique européenne en matière de migration, contre les guerres et contre la course aux armements.

La police municipale de Zurich a confirmé vendredi soir à Keystone-ATS, qu'une intervention avait eu lieu. Elle n'a pour l'instant fourni aucune autre précision.

Ce sont le Tages-Anzeiger, ainsi que blick.ch et 20 Minuten, qui ont été les premiers à faire état de cette occupation. Des photos publiées sur les sites d’information montraient une banderole portant l’inscription «Festung» (forteresse) et le slogan «Solidarité plutôt que fermeture» au Lindenhof. Selon ces informations, les occupants ont annoncé leur intention de poursuivre l'action jusqu'à dimanche et de proposer à cette occasion un programme politique et musical. (dal/ats)