Image: KEYSTONE

Migros frappée par une pénurie de Coca-Cola

La célèbre boisson sucrée n'est plus disponible dans de nombreuses filiales du géant orange. Des négociations avec le fournisseur expliqueraient cette situation.

Les amateurs de Coca-Cola l'ont peut-être déjà remarqué: la célèbre boisson sucrée se fait rare sur les étagères de Migros. Dans certaines filiales, rapporte 20 Minutes, cet article n'est carrément plus disponible.

Des négociations entre le géant orange et le fournisseur expliqueraient cette situation. Un porte-parole de Migros explique à nos confrères que d'éventuels retards de livraison «ne peuvent pas être exclus», et ce au niveau national. Toutes les variantes de la boisson, ainsi que les bouteilles de Fanta et de Monster, sont concernées.

Le quotidien romand rappelle que ce n'est pas la première fois que des tensions surgissent entre les détaillants suisses et Coca-Cola, notamment suite à des augmentations de prix.

Quoi qu'il en soit, cela «ne signifie en aucun cas» qu'il n'y aura plus de Coca dans les rayons, tient à rassurer le porte-parole de Migros. (guf)