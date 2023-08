Migrolino se débarrasse de Starbucks et Selecta va le payer

«Avec» rattrape son retard dans les stations-service

Si vous aimez les boutiques de stations-service BP, il faut vous dépêcher: nombre d'entre elles n'existeront plus avant longtemps. Actuellement, le distributeur Valora transforme plus de 70 shops BP en filiales de son propre format «Avec», par exemple à Aarau. Pour certains, le changement est déjà effectif, comme à l'aéroport de Zurich. Il fait suite à la reprise du réseau de stations-service BP par la société suisse Oel-Pool l'année dernière, qui est également à l'origine des stations-service de Ruedi Rüssel et de Miniprix et qui exploite les stations-service Shell de la région. Les stations-service sont des lieux très appréciés: selon Valora, une grande partie de la clientèle y fait ses achats sans faire le plein, mais en raison de leur bonne situation et de leurs longues heures d'ouverture. Avec l'extension aux stations-service, Valora devrait exploiter à la fin de l'année quelque 370 magasins Avec et disposer ainsi, selon ses propres indications, du plus grand réseau de convenience du pays. Jusqu'à présent, Migrolino avait une longueur d'avance en matière de magasins, avec 366 sites fin 2022 selon GFK, suivi de Coop Pronto avec 320 et Valora.