Migros dévoile la pub de Noël la plus cool de 2025

Migros a craqué et on adore

Une récente publicité du géant orange met en scène un bonhomme en pâte qui prend vie et se transforme en rappeur avant de se mettre au volant d'une Mercedes-Benz. Oui, vous avez bien lu. Joyeux Noël!
05.12.2025, 20:4705.12.2025, 20:47

«Gritti, Gritti» rappe, agressivement, un costaud bonhomme en pâte suisse-allemand, avant d'ouvrir les yeux et de prendre vie dans le four dans lequel il est en train de cuire. Il se dresse, fort, conquérant, et s'échappe d'un pas déterminé d'un magasin Migros en pleine nuit. Une fuite qu'il effectue au volant d'une Mercedes-Benz, chaîne en or au cou, tel le gangster comestible qu'il est.

Sur le parking, il réalise même un drift là où se garent normalement les clients qui viennent faire leurs courses. Il n'a décidément peur de rien ni personne.

On vous montre:

Vidéo: extern / rest

Le clip lunaire d'une dizaine de secondes a été dévoilé cette semaine sur le compte officiel TikTok de Migros, à quelques jours de la Saint-Nicolas, une fête durant laquelle on dévore des «Grittibänz» (les fameux bonhommes en pâte).

Un papa dit avoir vécu une «filature absurde» à la Migros

«Gangster Migros»

Oui, Migros a craqué. Mais purée, ça fonctionne. La preuve: watson l'a regardée à plusieurs reprises, incrédule, mais concédant que c'est bel et bien «génial». La publication cumule quant à elle près de 48 000 «j'aime». En légende? «Gritti est de retour et prêt à bouncer.» Il fallait oser. Les commentaires des internautes? Si certains s'indignent de l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'autres en revanche sont conquis:

«J'ai besoin de ce son sur Spotify»
Oh no...
«Oh Gangster Migros 🔥🔥🔥»
«C'est pour ça qu'on préfère Migros à Coop»
La guerre est déclarée.
«Migros for life»

Seul bémol? La vidéo n'est actuellement disponible qu'en Suisse allemand. Les Romands doivent probablement trépigner pour avoir, eux aussi, une version française de ces quelques notes qui restent en tête malgré son gré:

«Grittibänz im Benzzz»
Traduction: bonhomme en pâte dans sa benz. Pas besoin d'avoir un B2 pour comprendre ça. On salue tout de même la rime.

Ce serait un joli cadeau de Noël, n'est-ce pas? (ag)

