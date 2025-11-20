ciel couvert
«Absurde»: ce Suisse a vécu un gros malaise à la Migros

Le père avait laissé ses enfants entamer un bonhomme de Saint-Nicolas dans les rayons d&#039;une Migros.
L'homme avait laissé ses enfants entamer un bonhomme de Saint-Nicolas dans les rayons d'une Migros zurichoise (image d'illustration).Image: Shutterstock/Keystone

Un papa dit avoir vécu une «filature absurde» à la Migros

Un Zurichois qui avait laissé ses enfants entamer un petit pain avant le passage en caisse a vu la sécurité du magasin intervenir. Il raconte sa mésaventure au portail Nau.ch.
20.11.2025, 11:3920.11.2025, 14:07

Grignoter dans les rayons en faisant ses achats est une habitude pour de nombreux consommateurs en Suisse. Bien que parfois tolérée, la pratique n'en est pas moins contraire aux règlements de plusieurs détaillants.

Comme le rapporte Nau.ch, un père de famille l'a récemment appris à ses dépens. A l'occasion d'une sortie en famille dans une succursale Migros de l'agglomération zurichoise, l'homme a laissé ses deux enfants de 4 et 6 ans entamer un bonhomme en pâte avant de passer à la caisse.

Ces nouvelles étiquettes révèlent une stratégie de Migros

C'est alors qu'une agente de sécurité du magasin est venue l'interpeller. «Je dois vous informer qu’il est interdit de manger ici», lui a indiqué celle-ci.

Alors qu'il fait ainsi avec ses enfants depuis des années, le père a dit sa surprise et demandé des explications à l'employée. Mais ses questions sont restées sans réponse.

Une «filature absurde»

Devant ce silence, le Zurichois a décidé de laisser ses enfants manger et continué ses courses, relate Nau.ch. Mais l'agente de sécurité est restée à ses talons, les bras croisés, en ignorant ses questions. «Vous ne pouvez vraiment pas manger ici», a-t-elle répété un peu plus loin.

Le père s'est finalement fait une raison et fait ranger les petits pains dans leur sachet. Agacé, il fustige auprès de Nau.ch une «filature» qu'il juge «absurde».

Et d'ajouter:

«Je me suis senti comme un criminel»

Même consigne chez Coop

Contacté par le média alémanique, une porte-parole de Migros confirme que la règle «veut que les produits ne soient consommés qu’après avoir été payés» et que ses collaborateurs sont chargés d'y veiller. Une consigne introduite dans le but de limiter les malentendus aux caisses.

Selon la porte-parole, les agents de sécurités sont toutefois censés «adopter une attitude apaisante et respectueuse dans de telles situations».

Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates

Même son de cloche chez Coop, qui applique la même règle. «Nous faisons toutefois preuve d’indulgence envers les enfants et faisons appel au bon sens de notre clientèle», précise une porte-parole à Nau.ch. (jzs)

