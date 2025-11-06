brouillard
Migros ou Coop? Voici le gagnant en Suisse

Coop a dépassé Migros, mais il reste un mystère

Un récent classement montre que Migros perd du terrain face à son rival Coop. Coop domine au niveau des parts de marché, du nombre d'enseignes et du chiffre d'affaires.
La Sonntagszeitung a mis la main sur un rapport confidentiel. L'étude du Nielsen Retail Monitor, qui compare les performances des grands détaillants suisses, a établi que Migros fait moins bonne figure qu'elle ne le voudrait dans le paysage helvétique.

En effet, ces parts de marché ont fondu. Alors qu'autrefois Migros récoltait la part du lion, elle n'a aujourd'hui «que» 37,4% des parts de marché, contre 43% pour sa grande rivale, la Coop.

Mais une inconnue de taille demeure: quelles sont les parts de marché des deux discounters allemands Lidl et Aldi? Les deux enseignes se sont en effet pas prises en considération dans le classement du Nielsen Retail Monitor.

Lidl va corriger «sa principale faiblesse» pour s'imposer en Suisse

Avec leur concurrence de plus en plus musclée et leurs ambitions, il est vraisemblable qu'ils pèsent toujours plus. C'est aussi ce que semble indiquer la récente décision de Migros de baisser les tarifs de certains produits. Sa porte-parole y voit d'ailleurs une raison à la baisse de parts de marché:

«Grâce à la récente baisse des prix, nos clients économisent déjà 500 millions de francs cette année. A court terme, cela a un effet négatif sur la part de marché.»
Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros, à 24 Heures.

Combien de Migros et Coop et quels chiffres d'affaires

Si Migros totalisait 652 magasins en Suisse fin 2024, Coop dominait clairement le terrain avec ses 970 enseignes, peut-on lire dans un article publié par 24 Heures. Mais Migros ne compte pas en rester là:

«D’ici à 2030, Migros va rénover 350 magasins et en ouvrir 140 supplémentaires. A moyen terme, l’objectif de Migros est clairement d’augmenter sa part de marché»
Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros, à 24 Heures.

Coop, de son côté, a aussi des ambitions importantes et compte ouvrir son millième magasin l'an prochain, comme l'annonçait dernièrement son directeur général dans les lignes du Temps. En Suisse romande, la «région la plus dynamique» de Coop, il précisait:

«Cette année, nous y avons rénové au total 14 magasins dont trois à Genève.»
Philipp Wyss, le patron de Coop au Temps

Enfin, en ce qui concerne les chiffres d'affaires respectifs des deux géants orange, on peut relever que, malgré la taille du marché helvétique, Coop se classe au 34e rang des distributeurs mondiaux contre une 41e position pour Migros. Ce dernier totalisait 32,5 milliards de chiffre d'affaires, contre plus de 34,9 milliards pour son concurrent. (hun)


