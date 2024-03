Vols et dépenses pour y remédier: quel est le bilan des caisses automatiques? Image: watson

Les Suisses ont-ils craqué pour les caisses automatiques? Bilan

Les caisses automatiques sont de plus en plus présentes et doivent permettre aux groupes tels que Migros et Coop de faire des économies. Mais quel bilan tirent les différentes enseignes helvétiques et, surtout, un retour en arrière est-il pensable?

Au Canada et en Australie, les caisses automatiques sont un «insuccès», selon le Globe and Mail. Le quotidien canadien avance que l'expansion de ces machines a dopé les vols et que les supermarchés doivent investir pour combattre les petits filous. Par ailleurs, plusieurs consommateurs se plaignent de devoir faire eux-mêmes le travail qui revient à la caisse, comme le révélait Radio Canada en novembre 2023.

Lidl souligne une hausse des vols

En Suisse, plusieurs magasins ont introduit à titre d'essai des barrières près des caisses, pour limiter les fraudes. Lidl, le premier discounter à lancer les caisses libre-service, en 2020, nous confie qu'un premier bilan a été tiré.

Nicole Graf, la porte-parole de Lidl Suisse, confirme que «ces caisses non-occupées en plus des caisses traditionnelles sont une réaction aux besoins de la clientèle».

La porte-parole de Lidl Suisse concède toutefois une augmentation des vols:

«Nous constatons ces derniers temps une légère augmentation des vols et prenons la question au sérieux même s'il n'y a actuellement aucune raison de s'en inquiéter» Nicole Graf, porte-parole Lidl Suisse

Si Lidl examine différentes mesures pour contrer ces fraudes, le discounter assure être pleinement satisfait «des tourniquets utilisés pour fermer notre zone de caisses libre service». Un retour en arrière n'est pas envisagé, l'enseigne va donc miser à l'avenir sur les caisses self-checkout.

Migros va persister

Une tendance qui se dessine dans chacune des entreprises de grande distribution en Suisse. Migros, par l'intermédiaire de son porte-parole Patrick Störer, assure que leur modèle «self-checkout subito», intégré en 2011, a de l'avenir. «Au cours des dernières années, l'utilisation des services subito a augmenté en moyenne de 5%. Aujourd'hui, sur l'ensemble des sites Migros, un achat sur trois est effectué via l'un des services subito.»

«Nous ne pensons pas que les caisses avec service disparaîtront complètement dans un avenir proche» Migros

Concernant les vols, si le géant orange préfère ne pas révéler les détails du dispositif de sécurité, le groupe assure que le taux de vol n'a pas pris l'ascenseur.

Coop compte sur «sa clientèle honnête»

Du côté de Coop, «Il est important pour nous de proposer à la fois des caisses self-checkout et des caisses avec service, car ces deux modes de paiement répondent à un besoin de la clientèle», précise Kevin Blättler, porte-parole de l'entreprise.

«Nous tenons à préciser que nous n'employons pas moins de personnel dans les points de vente qu'avant l'introduction des caisses self-checkout» Kevin Blättler, porte-parole de Coop

Le groupe ne révèle pas de hausse des vols et explique que «la grande majorité de sa clientèle est honnête».

Aldi est en phase test

Du côté de l'autre discounter, Aldi, la mise en place de leur système Scan&Go et des caisses automatiques sont toujours à l'essai. Leur service de presse indique que des tests sont actuellement faits avec des caisses automatiques dans 18 filiales. Un autre service est également testé: le service de paiement Scan&Go dans 20 autres filiales - où vous pouvez scanner vos achats directement en rayon avec votre smartphone et payer via l'application (Aldi Suisse).

«Les caisses avec personnel restent les plus appréciées de notre clientèle et sont donc incontournables dans les magasins. Néanmoins, les caisses automatiques et Scan&Go ont jusqu'à présent suscité un grand intérêt de la part de nos clientes et clients.» Le service presse Aldi Suisse

Aldi ne communique pas non plus sur une hypothétique hausse des vols.

Même son de cloche pour Manor, qui préfère ne pas communiquer de détails sur des larcins. Une porte-parole du groupe, par le biais d'un courriel, nous confie que les caisses automatiques sont de plus en plus utilisées, même si «les gros achats sont plutôt à la caisse traditionnelle, l'interaction sociale peut aussi y jouer un rôle». Selon la porte-parole, «de manière générale, nous constatons que l'utilisation des caisses de self-checkout dans nos supermarchés Manor Food est en augmentation».

Un retour en arrière n'est pas à l'ordre du jour. Les grandes enseignes vont continuer à jongler entre les caisses traditionnelles et les caisses automatiques.