En plus de restructurer son service de livraison, Migros s'associe au service de livraison néerlandais Just Eat. Image: zvg

Migros restructure son service de livraison: voici ce qui change

Migros raccourcit les délais de réservation de sa livraison en ligne, désormais limités à neuf jours à l’avance contre trois semaines auparavant.

Plus de «Suisse»

Migros modifie son service de livraison en ligne. A partir du 17 mai, les livraisons ne pourront plus être réservées que jusqu'à neuf jours à l'avance, comme le rapporte Blick. Jusqu'à présent, les clients disposaient d'un délai pouvant aller jusqu'à trois semaines.

La réduction du système de réservation sera progressive: dès le 6 mai, le délai sera raccourci d'un jour par jour, jusqu'à ce que seuls neuf jours d'avance soient possibles, soit à partir du 17 mai. Contactée par watson, Migros indique que cette adaptation s'explique par la mise en service de son nouveau centre de distribution de Regensdorf (ZH).

Durant la phase de lancement, l'enseigne souhaite se concentrer sur la stabilité de ses processus et la ponctualité des livraisons.

«Avec un horizon de planification plus court, nous pouvons mieux gérer les capacités, adapter plus rapidement les ressources et maintenir un niveau de qualité de service élevé.» Migros, contactée par watson.

Pour la clientèle, cela se traduit par une fenêtre de réservation réduite, mais pas par une diminution de l'offre, rassure la Migros. D'autre part, les livraisons restent possibles dès le lendemain, et la commande minimale de 99 francs demeure inchangée.

Une coopération controversée avec Just Eat

Migros s'associe désormais au service de livraison néerlandais Just Eat. Depuis cette semaine, plus de 10 000 articles Migros sont disponibles dans l'application. Les produits seront livrés directement depuis les filiales jusqu'à la porte des clients en 60 minutes au maximum. Le service est déjà disponible dans une trentaine de villes suisses.

Une enquête de la NZZ jette un éclairage critique sur les conditions de travail chez Just Eat: certaines courses de livraison passent par des sous-traitants externes. Les conditions y seraient souvent moins bonnes et les salaires plus bas. Les syndicats réclament en outre des règles plus claires et une meilleure protection pour les livreurs.

La différence avec Coop

Malgré cette adaptation, Migros reste plus flexible que la concurrence: chez Coop, les créneaux de livraison ne peuvent être réservés que pour les cinq prochains jours. La livraison gratuite n'est proposée qu'à partir d'une commande de 200 francs. Seul avantage: dans de nombreuses filiales, une livraison le jour même reste possible. (ysc/cst)

