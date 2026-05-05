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Ils font du sexe dans un train CFF et agressent la sécurité

Ils font du sexe dans un train CFF
Les faits se seraient déroulés dans un train de ce modèle.Image: dr

Ils font du sexe dans un train CFF et agressent la sécurité

Un couple s’est adonné à des ébats dans un train en Allemagne. Après l'intervention d'employés ferroviaires, la situation s'est envenimée.
05.05.2026, 07:4605.05.2026, 07:46

Un homme de 35 ans et une femme de 29 ans ont eu des relations sexuelles dans la nuit de samedi à dimanche, en première classe d’un train CFF. Lorsque des employés ferroviaires leur ont interdit de poursuivre leur voyage, ils les ont attaqués, a indiqué lundi la police fédérale allemande.

Selon les informations communiquées, le train circulait en direction de Bâle lorsque des agents de sécurité des CFF ont demandé au couple d’arrêter et de quitter le train. En gare de Schopfheim, à proximité de la frontière suisse, les deux personnes ont finalement obtempéré et sont descendues.

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Mais la situation a dégénéré sur le quai: le couple s’en est pris aux deux agents de sécurité, un Allemand de 41 ans et un Afghan de 39 ans, selon la police fédérale. L’homme de 35 ans aurait porté des coups.

Les deux victimes ont été touchées au visage. La police fédérale allemande enquête pour soupçon de lésions corporelles. (trad. hun)

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