Ne mangez surtout pas ce yogourt si vous souffrez d'allergie aux noisettes. Image: migros

Migros rappelle ces yogourts, dangereux pour certaines personnes

Le grand détaillant orange rappelle un de ses produits phares. En cause: la trace de noisettes et un danger pour les personnes allergiques. Le produit a été retiré de la vente et il est possible de se faire rembourser.

Attention: si vous avez fait vos courses à la Migros récemment que vous appréciez ses yogourts, vérifiez bien ce qui suit parmi vos achats. Car Migros rappelle le yogourt M-Classic au citron. En cause: il contient des traces de noisettes. Une situation potentiellement très dangereuse pour les personnes y étant allergiques.

Migros précise qu'une erreur lors de la production pourrait entraîner la présence de l'allergène dans le produit et appelle les clients allergiques aux noisettes à ne surtout pas consommer le produit. Pour les clients ne souffrant pas de cette allergie, la consommation ne présente aucun risque.

Remboursement possible

Le produit a été immédiatement retiré de la vente par Migros, tant dans ses filiales qu'au sein de son Online-Shop. Ils s'agit notamment des lots dont la date limite de consommation est fixée au 7 décembre (numéro de lot: L018741).

Le détaillant précise également que les clients qui désirent rapporter le produit dans une de leurs enseignes verra son prix de vente remboursé. Ceux qui ont commandé le produit en ligne seront automatiquement contactés par le service clientèle pour un remboursement.

Les clients qui désirent des informations supplémentaires peuvent également contacter la Migros sur la hotline du détaillant, au 0800 84 08 48.

(acu)