Attention à cette arnaque aux points Cumulus Migros par SMS

Attention à cette arnaque aux points Cumulus Migros

Un SMS prétendument envoyé par Migros promet des cadeaux high-tech en échange de «points de fidélité». C’est une arnaque.
30.09.2025, 16:5130.09.2025, 16:51

Après les SMS qui vous alertent sur une amende en souffrance, ceux de La Poste ou la bien connue «Swiss Police» robotique, c'est un pseudo-message de Migros qui veut nous plumer.

Le message semble provenir de Migros et annonce que des milliers de points de fidélité vont expirer très bientôt. Il invite ensuite les destinataires à cliquer sur un lien pour les convertir en écouteurs Apple, écrans 4K ou encore mini-drones:

Migros:
Vos 12'805 points de fidélité vont bientôt expirerNous vous rappelons que 12'805 points de fidélité sur votre compte Migros expireront le 1er octobre 2025 à 11h59.

Ne les laissez pas se perdre – échangez vos points dès aujourd’hui: https://migrosdeals.top/ch

Vous pouvez échanger vos points contre des écouteurs Apple, des écrans 4K, des drones DJI et d’autres nouveautés technologiques.

Voici comment activer le lien: répondez par «Y», fermez le message et rouvrez-le. Ou copiez simplement l’URL dans Safari.

Merci d'être un client Migros estimé.

Le SMS contient un lien (dans ce cas: migrosdeals.top/ch) et explique comment l’ouvrir. Tout est fait pour paraître officiel aux yeux des plus pressés. Mais c'est une arnaque et la technique est connue:

  1. Créer un sentiment d’urgence («vos points expirent bientôt»),
  2. Promettre des cadeaux attractifs,
  3. Et inciter à cliquer sur un lien frauduleux.
Arnaque Migros
Voici le message en question. On constatera que l'indicatif +212 est celui du Maroc. Image: watson
Le SMS Blaster, la nouvelle «astuce perfide» des escrocs en Suisse

Ensuite, le principe est simple. Sur un site conçu pour vous donner confiance avec son design, vous serez invité à renseigner vos données personnelles et/ou vos identifiants bancaires.

Que faire si vous recevez ce «SMS de la Migros»?

  1. Ne cliquez pas sur le lien.
  2. Ne répondez pas au message.
  3. Supprimez immédiatement le SMS.

Si vous avez déjà cliqué et entré vos données, contactez sans attendre votre banque et changez vos mots de passe.

Les fausses communications de ce type se multiplient en Suisse. Après La Poste, DHL ou les opérateurs téléphoniques, Migros est donc désormais la nouvelle cible des escrocs pour tromper les consommateurs. (hun)

