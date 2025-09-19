L'OFCS met en garde contre un nouveau danger (image d'illustration). Image: Shutterstock

Le SMS Blaster, la nouvelle «astuce perfide» des escrocs en Suisse

A l’aide de petites stations mobiles appelées «SMS Blaster», des escrocs parviennent à capter le signal des téléphones à proximité pour leur envoyer des SMS frauduleux. Les autorités mettent en garde contre ce nouveau danger.

L'arnaque aux fausses amendes de stationnement continue de sévir en Romandie. Et selon l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), les malfaiteurs utilisent des méthodes de plus en plus élaborées.

Dans un communiqué relayé par Le Temps, l'organe fédéral dit avoir constaté «un élément commun notable» dans les signalements récemment enregistrés: peu avant la réception des SMS frauduleux, les destinataires se trouvaient tous «dans la même zone géographique» de Suisse romande.

Ce qui l'amène à déduire:

«Cette constatation laisse supposer l’existence d’une méthode permettant aux fraudeurs d’envoyer des SMS de manière ciblée à leurs victimes» L'OFCS

L'OFCS rapporte également un autre fait d'importance: peu avant la réception du SMS, un «signalant» assure avoir vu son smartphone passer de la 4G à la 2G, un réseau présenté comme «obsolète» et «présentant des failles connues». Après quoi l'appareil est repassé à la 4G.

Dans un coffre ou un sac à dos

Selon l'Office, ces indices portent à croire que les escrocs impliqués utilisent un «SMS Blaster»: un appareil mobile qui se fait passer pour une antenne-relais de téléphonie mobile.

De la taille d'un «boîtier d'ordinateur» et placé dans un coffre de voiture ou un sac à dos, il «émet un signal puissant et demande à tous les smartphones situés dans un rayon de 500 à 1000 mètres de se connecter à lui», relate l'OFCS, décrivant une «astuce perfide».

«Dès que votre smartphone se connecte, vous recevez automatiquement un faux SMS, sans que les fraudeurs aient besoin de connaître votre numéro de téléphone.» L'OFCS

Les malfaiteurs parviennent ainsi à contourner les filtres SMS mis en place par les opérateurs. Cette méthode leur permet aussi de choisir librement le numéro d'expéditeur, celui-ci ne pouvant dès lors plus être vérifié ni bloqué.

«Conscient de la menace» que représentent les «SMS Blaster», l'OFCS dit collaborer étroitement avec les polices cantonales, les entreprises de télécommunication, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM) pour «contrer ce phénomène».

Ressemblance troublante

Pour rappel, l'arnaque consiste principalement en de fausses amendes de stationnement. Par e-mail ou par SMS, les escrocs se font passer pour des policiers et indiquent à leurs victimes qu'elles ont un paiement en retard.

«Le message contient un lien vers une fausse page de paiement qui ressemble à s’y méprendre au portail officiel des autorités», rapporte l'OFCS. Les malfaiteurs cherchent ainsi à récupérer des données de cartes de crédit ou d’autres informations personnelles.

Un exemple de fausse contravention Image: OFCS

Les recommandations de l'OFCS face à ce type d'arnaque:

Se méfier des SMS qui exigent un paiement, en particulier ceux qui font état d’amendes de stationnement

Ne pas cliquer sur les liens contenus dans des SMS suspects

Ne jamais saisir ses données personnelles ou ses numéros de carte de crédit sur des sites inconnus

Toujours vérifier les demandes directement auprès des autorités officielles

