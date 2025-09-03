Migros et La Poste ont un projet en commun avec des robots-facteurs

La Poste teste avec Migros et une start-up un robot livreur pour aider ses facteurs à transporter les colis lourds. Un risque pour les humains? La réponse.

Plus de «Suisse»

La Poste suisse explore de nouvelles pistes pour soulager ses équipes face à l’explosion du commerce en ligne. En collaboration avec Migros Online et la start-up zurichoise RIVR, elle mène actuellement un essai inédit : l’utilisation de robots pour accompagner les facteurs lors de la distribution de colis lourds.

Le projet répond à une réalité bien connue des 15 000 factrices et facteurs de la Poste, indique l'entreprise sur son site. En dix ans, le volume de colis a bondi de 70%. Certains, notamment les livraisons alimentaires de Migros Online, exigent force et endurance. Pour éviter de mettre à rude épreuve les dos et les bras de son personnel, l’entreprise publique teste depuis août un robot conçu par RIVR, spin-off de l’EPFZ.



L’engin, qui évoque un chien à quatre pattes monté sur roulettes, suit le facteur et transporte les charges encombrantes.

Comment ça marche? 👇 Image: La Poste

La bête est mise à l’épreuve sur une tournée de distribution classique. Impossible pour l'instant de le croiser dans nos contrées, l'expérience est menée à Regensdorf, dans le canton de Zurich.



Les objectifs?

Mesurer la capacité du robot à franchir trottoirs, escaliers et véhicules sans abîmer la marchandise.

Evaluer l’intérêt concret pour les collaborateurs.

Remplacer les humains à terme?

Pascal Stalder, responsable de projet à La Poste, se veut rassurant sur ce point. Selon lui, l’automatisation ne vise pas à remplacer l’humain, mais à lui retirer les tâches physiques les plus lourdes.

«Il est important de tester dès maintenant les possibilités offertes par les robots, en collaboration avec nos factrices et nos facteurs» Pascal Stalder

Le repos du guerier? Image: La Poste

L'employé humain reste au centre de la distribution, notamment pour l’échange avec les clients, assure le responsable.

Et ensuite?

L’expérience se poursuit jusqu’à la mi-septembre. La Poste analysera ensuite les résultats pour décider de la suite. Aucune décision n’est encore prise sur une éventuelle généralisation, mais l’entreprise se dit attentive aux évolutions rapides de la robotique.

Image: La Poste

Si, pour l’heure, ce compagnon métallique demeure en phase de test, son apparition aux côtés des facteurs symbolise une tendance de fond: l’irruption progressive des drones dans des services du quotidien, avec pour enjeu de concilier innovation, efficacité et conditions de travail. (jah)