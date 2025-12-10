Le pacte Suisse-Etats-Unis qui rééquilibre les échanges industriels. Image: watson

Deal avec Trump: l'annonce que l'économie suisse attendait est tombée

Washington réduit massivement ses tarifs avec un effet rétroactif sur les produits suisses, un soulagement pour l’industrie helvétique qui retrouve un accès compétitif au marché américain.

Plus de «Suisse»

Les droits de douane sur les marchandises suisses exportées aux Etats-Unis sont abaissés de 39% à 15%. L'accord entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 novembre, date de la signature de la déclaration d'intention avec Washington a annoncé le ministre de l'Economie Guy Parmelin.

Ainsi, les importateurs suisses et américains peuvent faire valoir leur droit au remboursement des droits de douane auprès de l’autorité douanière compétente, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) mercredi. L'info avait fuité mardi.

On en cause ici 👇 Voici ce que cache le cafouillage suisse sur le deal avec Trump

Pour les exportateurs, la baisse – et plus encore la rétroactivité – constitue un véritable soulagement. Mais, comme le soulignaient la responsable communication de Swiss Medtech auprès de nos confrères de la NZZ, «il n’y a pas de raison de célébrer»: même à 15%, les taxes restent bien supérieures aux 0–2% d’avant.

L'accès au marché américain pour les entreprises suisses sera néanmoins amélioré. Leur compétitivité sera renforcée, a précisé le Seco. après tout, les conditions d'exportation sont similaires à celles dont bénéficie l'UE.

Que va devoir faire la Suisse?

Outre la baisse des droits de douane américains, l'accord prévoit que la Confédération réduise les droits de douane sur une série de produits industriels et agricoles américains, comme indiqué dans la déclaration d'intention.

C'est le cas notamment pour le poisson et les fruits de mer, ainsi que pour une sélection de produits agricoles «non sensibles» pour la Suisse. Berne s'engage aussi à reconnaître les normes américaines, notamment dans le secteur automobile.

Les exceptions existantes aux droits de douane additionnels restent en vigueur. Cela concerne entre autres:

Les produits pharmaceutiques.

Certains produits chimiques.

L’or.

Le café.

Les entreprises helvétiques s'engagent par ailleurs à investir au moins 200 milliards de dollars sur le sol américain d'ici 2028. Ces investissements recouvrent aussi des éléments qui renforcent la formation professionnelle.

Ce qui a tout fait changer

Donald Trump avait imposé, le 1ᵉʳ août, des droits de douane de 39% pour les marchandises en provenance de Suisse, l'un des taux les plus élevés au monde. Pour l'UE, ce taux n'était que de 15%.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'étaient rendus aux Etats-Unis le 7 août, peu avant l'entrée en vigueur des droits de douane, pour tenter d'infléchir l'administration américaine. Le Vaudois est retourné à plusieurs reprises à Washington par la suite.

Il semble que ce soit la visite à la Maison Blanche le 5 novembre de six grands patrons helvétiques – dont le CEO de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, celui du géant du luxe genevois Richemont, Johann Rupert, ou encore le propriétaire de Partners Group, Alfred Gantner – qui ait permis de briser la glace. Le Seco a participé à la préparation de cette rencontre.

Cette délégation a montré que les droits de douane auraient des effets néfastes pour les deux parties, y compris pour les Etats-Unis, a expliqué Parmelin peu après la conclusion de la déclaration d'intention. (jah avec ats)

(sda/ats)