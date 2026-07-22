Le patron de Switcher évoque le succès d'Uniqlo pour prouver qu'il existe «un public pour le segment de basiques de qualité». Image: montage watson

Switcher rouvre une boutique en Romandie

Ressuscitée dix ans après sa faillite, la marque Switcher rouvre une boutique en Suisse romande, à Bulle, après Winterthour et Rheinfelden.

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Dix ans après sa faillite, Switcher signe son retour en Suisse romande, rapporte le quotidien vaudois 24 Heures. La marque suisse emblématique, reconnaissable à sa baleine jaune, ouvrira une nouvelle boutique à Bulle le 28 juillet, avec l'ambition de reconquérir les amateurs de vêtements durables.

Relancée en 2020 grâce à des investisseurs indiens, l'entreprise poursuit donc son redéploiement. Après avoir inauguré deux magasins à Winterthour et Rheinfelden, elle mise désormais sur la Suisse romande. Selon son directeur général, Marc Joss, les deux premières ouvertures rencontrent un succès encourageant.

Dans un marché dominé par les géants de l'ultra fast-fashion comme Shein, Zara ou H&M, Switcher fait le pari inverse. L'entreprise veut séduire avec des vêtements basiques, durables et produits dans le respect des travailleurs et de l'environnement.

Switcher est connu pour ses «basiques» à petit prix, mais de qualité. Image: capture d'écran

Pour Julien Kolly, cofondateur d'une agence de marketing interrogé par le journal de Tamedia, la marque conserve un réel potentiel, à condition de maintenir un bon rapport qualité-prix. L'autre défi sera de rappeler aux consommateurs que Switcher existe toujours.

Lausanne et Genève dans le viseur de Switcher

Après Bulle, qui fait figure de galop d'essai en Romandie, Switcher ne compte pas aller trop vite en besogne avec son expansion, l'objectif est d'abord de stabiliser les trois boutiques récemment ouvertes avant d'aller plus loin.

Néanmoins, la marque de mode durable lorgne déjà sur l'arc lémanique:

«Nous avons des projets sur la table à Genève et Lausanne, mais à l'horizon 2027-2028» Marc Joss, directeur général de Switcher, au quotidien 24 Heures

(hun)