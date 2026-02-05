Posséder un bien immobilier devient plus attractif dans la majorité des cantons, selon une étude suite à la suppression de la valeur locative. Image: keystone

Pourquoi acheter une maison devient encore plus avantageux en Suisse

La suppression imminente de la valeur locative devrait rendre la propriété immobilière plus attrayante en Suisse. Toutefois, il existe de fortes différences régionales.

Dans le système actuel de taxation basé sur la valeur locative, la propriété est déjà moins coûteuse que la location dans 57% des communes suisses, comme le montre une étude publiée jeudi par le prestataire de services immobiliers Wüest Partner. Après l'abolition de la valeur locative, ce chiffre devrait grimper à 71% des communes.

Le journal Le Temps, qui a également traité le sujet, souligne l'explication de Corinne Dubois, économiste chez Wüest Partner:

«Même avant la réforme, le rapport de coûts entre propriété et location s’est nettement déplacé»

En effet, en trois ans, les loyers ont augmenté de 13% pendant que les taux hypothécaires se détendaient.

En Suisse romande, la suppression de la valeur locative approuvée lors des votations de septembre 2025 réduira, en moyenne, les coûts de la propriété. Selon Wüest Partner, les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais, ainsi que de nombreuses communes de Vaud et Genève, en bénéficieront particulièrement.

De grandes différences entre les cantons

Cependant, dans certaines régions, la location d'un appartement ou d'une maison reste moins coûteuse. C'est notamment le cas dans la Suisse centrale à faible imposition, dans les grandes villes et dans les communes touristiques.

La forte demande de propriété, notamment dans les cantons de Zoug, Schwytz, Zurich et Genève, pousse les prix de l'immobilier à la hausse. En raison de la réforme de la valeur locative, les déductions fiscales pour les intérêts hypothécaires seront également supprimées, ce qui entraînera une augmentation de la charge fiscale nette pour les propriétaires dans les marchés immobiliers les plus chers.

Ces disparités sont très visibles dans le tableau ci-dessous fait par Le Temps d'après les données de Wüest Partner:

Toujours citée par Le Temps, Corinne Dubois indique:

«L’arbitrage entre l’achat et la location penche aujourd’hui plus nettement en faveur de la propriété qu’il y a quelques années, et la suppression de la valeur locative apporte une impulsion supplémentaire à cette tendance.»

Il reste cependant à déterminer la date exacte de l'abolition de la valeur locative. Les nouvelles règles entreront en vigueur après une période de transition, dont la durée sera décidée par le Conseil fédéral sur la base des recommandations du Département fédéral des finances (DFF).

La conférence des cantons montagneux a demandé mardi que la valeur locative ne soit pas abolie avant 2030. (ysc avec sda/awp)