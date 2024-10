Voici combien la RTS a payé pour diffuser le docu Youtube d'Inoxtag

«La RTS collabore au quotidien et en priorité avec des créateurs de contenu suisses indépendants, dans le domaine de la fiction comme dans celui du documentaire. Dans le cadre du Pacte de l’Audiovisuel signé en 1996 entre la SSR et les producteurs indépendants, la SSR investit chaque année 34 millions de francs dans la production TV, numérique et cinématographique suisse. Ce montant permet de financer en moyenne 140 coproductions par an dans notre pays.»

Christophe Minder