Deux morts après une avalanche sur l'Eiger

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

Quatre hommes et une femme blessés ont été héliportés dans divers hôpitaux. Le dernier randonneur est indemne car il n'a pas été emporté par l'avalanche. Il n’a pu être héliporté qu’en soirée en raison de la dégradation des conditions météorologiques, détaille la police. (ats)

«Un homme est décédé sur place; un autre, qui avait été réanimé sur place, est décédé peu après à l’hôpital», précise la police cantonale dans un communiqué. Au total, huit personnes se trouvaient dans la zone, lorsque la coulée s'est déclenchée. Sept personnes ont été ensevelies. Il s’agissait d’un groupe de deux personnes et d’un autre de cinq personnes, qui faisaient une randonnée à ski en haute montagne.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Trafic ferroviaire transfrontalier: «Le temps de l'action est venu»

Cinq cantons font front commun pour demander à la Confédération de développer rapidement le trafic ferroviaire transfrontalier.

Genève, les deux Bâles, le Tessin et le Valais ont présenté ce vendredi à Bâle une initiative, en marge du Congrès ferroviaire Bahn25 qui rassemble des experts, des représentants du monde économique et des élus autour du transport ferroviaire de marchandises en Suisse et en Europe.