beau temps17°
DE | FR
burger
Suisse
Randonnée

Les accidents de randonnée ont doublé en Suisse: les chiffres

Le nombre d&#039;accidents a doublé en Suisse en 15 (image d&#039;illustration).
Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans (image d'illustration).Image: Shutterstock

Le nombre d'accidents de randonnée a doublé en Suisse: les chiffres

Entre juin et septembre 2025, près d'une quinzaine de personnes sont mortes en Suisse alors qu'elles randonnaient. La SUVA pointe plusieurs facteurs pour expliquer la hausse drastique des accidents ces dernières années.
07.10.2025, 14:5807.10.2025, 14:58

En Suisse, le nombre d'accidents de randonnée en montagne a doublé au cours des 15 dernières années. Le recensement effectué par la SUVA pointe plusieurs facteurs pour expliquer cette hausse significative.

Entre 2009 et 2013, un peu plus de 4000 accidents se sont produits chaque année en montagne, indique mardi la Caisse nationale d'assurance accident (Suva) dans un communiqué. De 2019 à 2023, la SUVA a recensé en moyenne 9000 cas, soit plus du double.

Dans plus de huit accidents sur dix, les personnes concernées ont trébuché, subi une glissade ou une chute ou commis un faux pas. Le plus souvent, ces accidents sont dus à un équipement inadapté, un manque d’attention ou une forme physique surestimée, note la caisse nationale.

Pour éviter ce genre d'incidents, la SUVA recommande notamment de planifier son itinéraire, de contrôler la météo et de prendre des sentiers adaptés à sa condition physique.

Entre juin et septembre de cette année, près d'une quinzaine de personnes sont mortes en Suisse alors qu'elles randonnaient. Les drames ont principalement eu lieu dans les cantons de Berne, du Valais et du Tessin. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Un casse-cou en wingsuit dévale le flanc d'une montagne à Verbier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
2
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
3
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Quatre apprentis de La Poste volaient des personnes âgées à Genève
Quatre anciens apprentis de La Poste ont été condamnés près de six ans après leurs méfaits pour de très nombreux vols.
«Une vieille affaire», «oubliée sous une pile», vient d'être clôturée à Genève. C'est une série d'ordonnances pénales qui a mis fin à une arnaque commise entre 2018 et 2019. Ces deux années-là, quatre apprentis de La Poste ont mis en place un système astucieux pour gagner de l'argent.
L’article