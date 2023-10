Un inspecteur de police italien fait une chute mortelle au Cervin

Selon l'agence de presse italienne Ansa, la victime est un inspecteur de la police de Turin . L'alarme a été donnée par deux autres policiers italien et espagnol qui l'accompagnaient.

Depuis le début des mesures en 1864, la Suisse n'a jamais connu un mois de septembre aussi chaud. Octobre ne sera pas en reste puisqu'on attend près de 27 degrés cette semaine. La faute au changement climatique?

Cela nous ravit normalement en avril et en mai, mais c'est tout de même très inhabituel pour la mi-automne: début octobre, les pommiers sont en fleurs. La météo en fait des siennes. En ce début de semaine, il fera 25°C à Genève et Sion. Il fera même 27°C à Moutier. Les piscines et autres bains publics pourraient rouvrir leurs portes, car la température de l'eau des lacs est encore élevée.