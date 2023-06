Vous ne devez surtout pas emprunter cette route pour aller au Montreux Jazz

Montreux Jazz 2023: programme et date de vente des billets

Il est donc fortement déconseillé aux automobilistes d'emprunter la route du lac, à noter que des ralentissements sont également prévisibles sur l'autoroute et des bouchons près des sorties pour Montreux.

La déviation est prévue de ce vendredi 30 juin à 20h jusqu'au lundi matin à 5h30, si les conditions météo sont favorables. Dans le cas contraire, ce plan de circulation et les travaux de réfection de la route du lac seront reportés au week-end suivant.

La route cantonale 780 est une artère majeure entre Vevey et Lausanne . Le dérangement occasionné promet donc de nombreux désagréments pour les riverains comme pour les festivaliers qui inaugureront ce vendredi cette nouvelle édition du Montreux Jazz.

Vous pensiez aller au Montreux Jazz en voiture ce week-end? Prévoyez du temps supplémentaire pour passer les bouchons inévitables. En effet, en raison de travaux conséquents, la route du lac sera coupée dans les deux sens et les automobilistes déviés sur Cully, Riex, Epesses, Chexbres, Saint-Saphorin et Rivaz.

D'importants travaux auront lieu ce week-end sur la route cantonale 780 entre Treytorrens et Rivaz. La circulation sera coupée et déviée sur les petites routes à travers Lavaux, prévoyez du temps si vous allez au Montreux Jazz ce week-end.

