Janvier est-il le mois où l'on meurt le plus en Suisse? Voici les chiffres

Les mois hivernaux sont les plus meurtriers de l'année en Suisse. Selon les statistiques existantes, janvier affiche (presque) toujours le nombre de décès le plus élevé.

Janvier n'est pas seulement le premier mois de l'année. Il serait également le plus meurtrier, y compris en Suisse. Chaque janvier, les services de pompes funèbres helvétiques enregistrent une hausse de leur activité pouvant atteindre 20%, rapporte ce mardi la RTS.

Un coup d'oeil aux chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) confirme ce constat. Entre 2000 et 2023, janvier a été le mois le plus meurtrier de l'année à 17 reprises. Les autres fois, il s'agissait de décembre. En 2021, à titre d'exemple, 7885 personnes sont décédées en janvier, alors que la moyenne mensuelle se situait à 5900. En juin, le mois affichant les valeurs les plus faibles, les décès ont été 5062.

Il est possible que la pandémie, qui a eu un impact important sur la mortalité, ait également influencé sa distribution tout au long de l'année. Les chiffres de la période avant-Covid montrent toutefois que janvier est, presque systématiquement, le mois où l'on meurt le plus.

Attention au 3 janvier

Cette saisonnalité des décès s'explique par plusieurs facteurs, indique la RTS: tout d'abord la météo, qui favorise les virus hivernaux, ainsi qu'une baisse générale de l'immunité. Il ne faut pas oublier que, statistiquement, les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus concernées par ces chiffres.

Il existe également des facteurs psychosociaux liés aux fêtes de fin d'année. Certaines personnes souhaiteraient en effet passer cette période avec des proches et attendre une nouvelle année avant de pousser leur dernier soupir, ajoute le quotidien français Libération. Conséquence:

«La mort des personnes en fin de vie pourrait ainsi être retardée de quelques jours ou semaines» Libération

La France semble donc connaître le même phénomène. Mieux: l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a officiellement identifié le jour le plus meurtrier de l'année, à savoir le 3 janvier. D’après l’étude, menée entre 2004 et 2023, ce jour affiche une hausse des décès de 19% par rapport aux autres jours de l'année.

Les trois premières semaines de l'année

De telles recherches n'existent pas en Suisse, et une analyse des données disponibles ne permet pas d'aboutir à un résultat aussi univoque: entre 2013 et 2023, la date du jour le plus meurtrier change d'une année à l'autre.

2013: 7 mars (243 morts) 2014: 24 février (219 morts) 2015: 4 février (277 morts) 2016: 30 décembre (244 morts) 2017: 16 janvier (275 morts) 2018: 10 janvier (267 morts) 2019: 14 mars (244 morts) 2020: 8 décembre (365 morts) 2021: 4 janvier (301 morts) 2022: 19 décembre (273 morts) 2023: 22 novembre (263 morts)

Cette fameuse journée se situe entre le 22 novembre et le 14 mars et ne tombe que trois fois sur dix en janvier.

Le jour affichant le nombre de décès le plus important sur cette même période est le 8 décembre 2020, avec 365 cas. L'année 2020 revient très souvent dans ce classement, ce qui nous renvoie, une fois de plus, au rôle de la pandémie.

On retrouve ces tendances lorsque l'on s'intéresse au nombre de décès par semaine: ces statistiques confirment la prévalence des mois hivernaux, sans que janvier ne revienne systématiquement. Au cours de ces 15 dernières années, les trois premières semaines de l'année ont été les plus meurtrières à cinq reprises. Cela a notamment été le cas en 2021, 2023 et 2024. (asi)