Le Jura a tranché sur le poids politique de Moutier

Vous pouvez vous faire greffer de la peau de tilapia ou de cabillaud

La peau de certains poissons peut être utilisée pour des greffes. au Brésil on utilise du tilapia, aux HUG et plus généralement en Suisse, on préfère le cabillaud dont la structure est similaire à celle de la peau humaine.

Depuis une année, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) proposent des greffes de peau de cabillaud à des patients porteurs de plaies. Damien Pastor, dermatologue et expert en soin des plaies, en a réalisé environ 70 avec des résultats prometteurs.