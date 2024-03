C'est une journée cruciale pour le changement d'appartenance de Moutier

Ces opposants n'ont pas fait campagne et leur position ne devrait pas en question l'issue du vote , d'autant que la Commission des institutions politiques et des relations extérieures s'est prononcée à une forte majorité en faveur du concordat.

Les députés jurassiens vont également se pencher sur l'abrogation de l'article 139 de la Constitution cantonale. Cet article stipule que «le Gouvernement est habilité à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et Canton du Jura».

Le transfert de Moutier (BE) dans le canton du Jura franchira une étape déterminante ce mercredi après-midi. Le Parlement jurassien et le Grand Conseil bernois vont se prononcer sur le concordat fixant les modalités du changement d'appartenance cantonale de la cité prévôtoise. L'approbation de cet accord semble acquise tant à Delémont qu'à Berne.

Personnes âgées et petits revenus ont fait pencher la balance

Les futurs retraités et des électeurs de droite ont été déterminants pour faire valider la 13e rentre AVS. Ce sondage post-électoral diffusé par Tamedia montre aussi que le Röstigraben n'a pas eu lieu.

La 13e rente AVS a surtout été plébiscitée par les personnes de plus de 65 ans et celles ayant un petit revenu. Il n'y a en revanche pas eu de Röstigraben, ni de fossé entre les sexes ou entre villes et campagnes, selon un sondage publié lundi par Tamedia et 20Minuten.