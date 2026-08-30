Les informations sur la fusillade d'Aarau Vidéo: watson

La traque se poursuit après la fusillade meurtrière à Aarau

Une jeune femme de 22 ans a été tuée et cinq autres personnes blessées lors d’une rave party à Aarau. Le ou les auteurs sont toujours recherchés, mais ne se trouveraient probablement plus dans la région.

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La chasse à l’homme battait son plein dimanche à la mi-journée après la fusillade qui a coûté la vie à une jeune femme et fait cinq blessés, certains grièvement, lors d’une rave party à Aarau. Le ou les auteurs ne se trouvaient probablement plus dans la région.

La victime, âgée de 22 ans, a succombé à ses blessures sur place, a précisé devant les médias Pascal Wenzel, porte-parole de la police argovienne. Les cinq blessés, quatre hommes et une femme âgés de 24 à 27 ans, ont été hospitalisés. Toutes les victimes sont domiciliées en Suisse. La police n’a pas précisé si les personnes les plus gravement touchées se trouvaient en danger de mort. Les circonstances de la fusillade restaient inconnues dimanche vers midi.

Les tirs ont retenti peu après 2h30 sur le site de l’hippodrome du Schachen, au bord de l'Aar, où se déroulait la septième édition de la «rave argovienne». La manifestation, qui avait débuté samedi après-midi, était présentée par ses organisateurs comme le plus grand événement du genre du canton sur un jour et devait réunir près de 3000 personnes.

Le nombre exact de participants encore présents au moment des faits n’était pas connu dimanche matin. La police ne savait pas non plus précisément où, sur le site, les coups de feu avaient été tirés. Selon elle, le ou les tireurs ne se trouvaient probablement plus dans la région à mi-journée.

L’alerte a été donnée peu après 2h30, selon la police cantonale. Un important dispositif a alors été déployé, avec plusieurs services de secours, les pompiers et l’unité cantonale d’intervention en cas de catastrophe (KKE). Un hélicoptère Super Puma de l’armée a également été engagé, comme l’a notamment constaté la radio-télévision alémanique SRF.

Vaste traque

La police a bouclé un vaste périmètre autour de l’hippodrome, de la piscine et des installations sportives et demandé à la population de ne pas s’en approcher. La piscine d’Aarau est restée fermée.

Par mesure de précaution, la présence policière a également été renforcée au-delà de la ville. Des policiers armés ont été aperçus sur l'autoroute jusqu’à une trentaine de kilomètres du lieu de la fusillade. Des journalistes de Keystone-ATS ont également constaté des contrôles de véhicules à Aarau et la présence de véhicules blindés dans l’important dispositif policier. Les forces de l'ordre allemandes ont été associées aux recherches, le lieu de la fusillade se situant à environ 20 km de la frontière.

La traque du ou des auteurs se poursuivait dimanche à haute intensité. Les enquêteurs cherchaient également à déterminer quelle arme avait été utilisée. Ils ignoraient si le ou les auteurs étaient toujours armés.

Les mobiles éventuels et les circonstances exactes de la fusillade restaient à éclaircir. La police a lancé un appel aux témoins et demandé aux personnes disposant de photos ou de vidéos de les lui transmettre.

Une ligne d’information a été mise en place par la police cantonale à l’intention des proches et des témoins. (sda/ats)