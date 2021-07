Suisse

Musique

Eté 2021 en Suisse: ces festivals qui demandent le certificat covid



Certificat, masque: ce que les festivals de musique vous réservent dès ce soir

Du classique à la pop commerciale jusqu'au rap, cette année encore, la Suisse parle à tous les passionnés de musique. Pandémie oblige, chaque festival y va de ses propres recommandations. Comment s'y retrouver? On vient à votre rescousse.

Paléo, Rock Altitude, The Beat Festival... nombreux sont les événements musicaux de l'été romand à avoir dû, pour la seconde fois, capituler face à la pandémie du coronavirus. Mais pas de panique. Il y en a plein d'autres qui sont parvenus à garder le tempo et leurs programmations sont toutes aussi folles que les années précédentes.

Que préparent-ils exactement, faudra-t-il porter un masque et/ou s'armer de son certificat Covid? Selon la capacité d'accueil de chaque rendez-vous, les recommandations diffèrent d'un concert à un autre. Voici ce que vous devez savoir.

Transforme Festival

📍Genève (GE)

📆Du 2 au 3 juillet 2021

On débute les festivités avec la dose de hip hop qu'il nous manquait. Pour cette quatrième édition, les organisateurs ont dégotté des références du genre comme le lyriciste inspiré par la trap Josman, le protégé d'Alkapote Luv Resval, et la jeune chanteuse Doria récemment révélée par son featuring avec Jul.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Pas de certificat Covid requis

Pas de masque obligatoire

Pas de dispositif de traçage

Interdiction de danser devant les concerts

Il y a quelques jours, Transforme Festival a lancé une journée Skate dédiée aux femmes👇 Vidéo: watson

Pollen Festival

📍Sion (VS)

📆 Du 2 au 11 juillet 2021

Vous ne le connaissez peut-être pas (encore), mais il y a fort à parier que cet événement devienne l'un de vos rendez-vous estivaux préférés. Pour sa première année, le Pollen Festival envoie déjà du lourd et compte parmi ses invités Melissa Kassab et sa folk adorée des ricains, le polyvalent Louis Jucker qui a dernièrement reçu le Grand prix suisse de la musique et Meimuna sacrée «Coup de cœur de la chanson francophone» il y a quelques mois.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Pas de certificat Covid requis

Interdiction de danser devant les concerts

Distanciation sociale requise

Montreux Jazz Festival

📍Montreux (VD)

📆Du 2 au 17 juillet 2021

C'est le festival qu'on ne présente plus. Et même si cette 55ème édition s'est vue annuler plusieurs concerts, il y a encore quelques têtes d'affiche qui devraient vous faire bouger de chez vous. Parmi ces dernières, on retrouve Woodkid et sa néo-folk, Yseult et sa voix d'or, sans oublier la Saint-Galloise Priya Ragu dont la pop aux airs tamouls a déjà séduit nos voisins d'Europe.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Pas de certificat Covid requis à l'intérieur, pour les concerts gratuits et dans les restaurants

Masque obligatoire à l'intérieur, pour les concerts gratuits et dans les restaurants

Dispositif de traçage à l'intérieur, pour les concerts gratuits et dans les restaurants

Certificat Covid requis pour les concerts payants

Festival de la Cité

📍Lausanne (VD)

📆Du 6 au 11 juillet 2021

Entre deux mets et quelques autres performances de street art, dans ce festival, on se laisse guidé par des voix mélodieuses telles celle d'Arma Jackson dont le tube afro-pop «Distance» (2021) ambiance tout le continent depuis ce printemps, celle de Johan Papaconstantino et ses influences latines, ou encore celle du bassiste expérimental Mike Majkowski.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Certificat Covid requis dans certains concerts

Masque obligatoire dans certains concerts

Les Georges

📍Fribourg (FR)

📆Du 12 au 17 juillet 2021

Cette année, le festival fribourgeois envoie du lourd avec une ribambelle d'artistes dont le nom n'est plus à refaire. On se laisse aisément emporter par le rap dur, pure et sensuel de la rappeuse lausannoise Badnaiy, l'électro magnifiée du Français Sébastien Tellier, et la voix envoutante et envoutée de la Genevoise Flèche Love.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Certificat Covid requis

Palp Festival

📍Valais (VS)

📆Du 15 juillet au 25 septembre 2021

Entre plaine et montagne, patrimoine et gastronomie, ce festival tend définitivement à réunir les opposés. Ce qui vaut aussi pour sa sélection musicale qui fait partie des plus diversifiées des festivals sélectionnés. Donc attendez-vous à notamment passer du Grand Prix de cette année Stephan Eicher, à la musique épure de José González, avant de, pourquoi pas, terminer en beauté par le célèbre duo malien Amadou et Mariam.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Certificat Covid requis dans certains concerts

Masque obligatoire dans certains concerts

Dispositif de traçage dans certains concerts

Gstaad Menuhin Festival

📍Gstaad (BE)

📆Du 16 juillet au 4 septembre 2021

Férus de musique classique, cet événement est pour vous. Cette année, moultes artistes et concertos sont prévus parmi lesquels il sera possible de s'exalter face aux représentations idylliques du violoniste britannico-sud-africain Daniel Hope, de la mezzo-soprano suédoise Anne Sofie von Otter, ou encore de l'Américain James O’Donnell.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Masque obligatoire

Distanciation sociale requise

Pas de restauration

Cosmo Jazz Festival

📍Emosson (VS)

📆Du 24 au 31 juillet 2021

C'est le festival organisé par André Manoukian. Rien que ça. Le spécialiste du jazz a fait appel aux timbres les plus groovy, à commencer par celle du fils de Clint Eastwood prénommé Kyle, du groupe à six voix San Salvador, ou encore de Brad Mehldau accompagné de son piano.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Certificat Covid requis

Verbier Festival

📍Verbier (VS)

📆Du 16 au 30 juillet 2021

Gstaad c'est trop loin? Le Verbier Festival vient à votre rescousse. Et pas d'inquiétude, la programmation est clairement toute aussi réjouissante. On y retrouve le Médaillé d'argent au Concours international Tchaïkovski Mao Fujita, le violoniste au talent reconnu par ses pairs Marc Bouchkov, ou encore le Premier prix du Concours Reine Elisabeth Francesco Piemontesi.



Et niveau Covid, ça se passe comment?

Pas de certificat Covid requis

Masque obligatoire à l'intérieur

Estivale Open Air

📍Estavayer-Le-Lac (FR)

📆Du 29 au 30 juillet 2021

Le festival, qui souffle ses trente bougies cette année, n'a résolument rien à envier aux nouveaux. Estival Open Air a décidé de leur faire de l'ombre en plaçant ses trois dernières décennies sous le signe de la pop bien jeune. L'événement qui a failli être annulé s'entoure d'artistes exclusifs comme notre mascotte à la voix chrysalide Gjon Tears, le duo dont l'album multiplie les tubes Vitaa & Slimane, ou encore l'ex membre de la Sexion d'Assaut Black M.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Les informations sont toujours en attente...

Gjon Tears a représenté la Suisse à l'Eurovision. Les tableaux étaient... hypnotisants👇 1 / 13 Le 65ème Concours de l'Eurovision a lieu en ce moment source: keystone

Les Variations Musicales

📍Tannay (VD)

📆 Du 16 au 29 août 2021

C'est l'événement qui permet de clore le bal des festivals tout en douceur. Organisé au cœur du verdoyant parc de Tannay, le rendez-vous préféré des passionnés de musique classique se verra chapeauté par des performances d'orfèvre entre la pianiste Géorgienne Khatia Buniatishvili, le soliste instrumental 2012 Alexandre Tharaud, et la pianiste de renommée internationale Hélène Grimaud accompagnée de l’Orchestre de chambre de Bâle.

Et niveau Covid, ça se passe comment?

Pas de certificat Covid requis

Pas de masque obligatoire

Pas de dispositif de traçage

Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous aimez vraiment les festivals, contrairement à Marie qui les hait. Vidéo: watson

