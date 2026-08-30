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Les organisateurs de la rave d’Aarau se disent «choqués»

Les informations sur la fusillade d'Aarau

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Les organisateurs de la rave d’Aarau se disent «choqués»

Au lendemain de la fusillade qui a fait un mort et cinq blessés, Agency Events AG réagit avec émotion. L’agence zurichoise affirme vouloir soutenir les victimes et la police dans son enquête.
30.08.2026, 13:4730.08.2026, 13:47

Les organisateurs de la rave à Aarau, où une fusillade a fait un mort et cinq blessés, ont fait part de leur choc dans un communiqué publié sur leur site web. «Nous sommes choqués, bouleversés et tristes», a écrit dimanche l'agence zurichoise Agency Events AG.

La traque se poursuit après la fusillade meurtrière à Aarau
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«Cette attaque sournoise contre les participants à la rave d’Aarau nous a brisé le cœur», ont poursuivi les organisateurs. «Une rave devrait toujours être un lieu de joie et d’amour. Jamais un lieu où des personnes sont tuées, blessées et plongées dans la peur.»

«Une rave devrait toujours être un lieu de joie et d’amour. Jamais un lieu où des personnes sont tuées, blessées et plongées dans la peur»
Agency Events AG

L'agence est en pensée avec les victimes, leurs proches et leurs amis. Elle adresse ses remerciements à la police et aux secours. En tant qu’organisateurs, ils feront tout pour soutenir la police dans son travail, ont-ils ajouté. (tib/ats)

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