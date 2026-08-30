Les informations sur la fusillade d'Aarau
Les organisateurs de la rave d’Aarau se disent «choqués»
Les organisateurs de la rave à Aarau, où une fusillade a fait un mort et cinq blessés, ont fait part de leur choc dans un communiqué publié sur leur site web. «Nous sommes choqués, bouleversés et tristes», a écrit dimanche l'agence zurichoise Agency Events AG.
«Cette attaque sournoise contre les participants à la rave d’Aarau nous a brisé le cœur», ont poursuivi les organisateurs. «Une rave devrait toujours être un lieu de joie et d’amour. Jamais un lieu où des personnes sont tuées, blessées et plongées dans la peur.»
L'agence est en pensée avec les victimes, leurs proches et leurs amis. Elle adresse ses remerciements à la police et aux secours. En tant qu’organisateurs, ils feront tout pour soutenir la police dans son travail, ont-ils ajouté. (tib/ats)