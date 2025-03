Menaces contre une chanteuse dans un festival organisé par Migros

Le festival M4Music a annulé le concert de Bernarda Brunovic à Zurich, après des menaces liées à ses convictions chrétiennes conservatrices, selon l'UDC.

Bernarda Brunovic, ne se produira pas comme prévu au festival M4Music. Image: Reto Martin

Le festival M4Music a annulé le concert de la chanteuse Bernarda Brunovic prévu vendredi à Zurich. Selon l'UDC, des menaces auraient été proférées contre la chanteuse en raison de ses convictions chrétiennes conservatrices.

Le concert prévu vendredi à 16h au Schiffbau à Zurich ne figure plus au programme diffusé sur le site internet de M4Music. Ce festival est organisé par la Migros.

La «gauche radicale» dans le viseur de l'UDC

Lors de la séance du Parlement de la ville de Zurich mercredi soir, un élu UDC a affirmé que des membres de la «gauche radicale» ont proféré des menaces contre la chanteuse et appelé à perturber le concert. Bernarda Brunovic a participé en 2022 à la «marche pour la vie» à Zurich, une manifestation organisée par des opposants à l'avortement, précise l'UDC.

Dans un communiqué publié jeudi, l'UDC de la ville de Zurich a indiqué que la chanteuse a reçu des menaces sur internet. Les organisateurs du festival ont décidé d'annuler son concert car «la sécurité du public et de tous les participants et la plus haute priorité», indiquent-ils sur Instagram.

Pour l'UDC, les responsables du festival «s'inclinent sans nécessité devant une minorité d'extrême gauche minuscule, mais extrêmement bruyante et agressive». «La police municipale de Zurich n'est apparemment pas en mesure ou pas disposée à assurer la sécurité de la chanteuse et des spectateurs du concert», ajoute l'UDC qui exige la «tolérance zéro contre la gauche radicale intolérante». (jah/ats)