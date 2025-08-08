Chaleur: Genève et Vaud enclenchent leur plan canicule

Aller se baigner est une bonne manière d'éviter un coup de chaud. Keystone

Genève et Vaud enclenchent leur plan canicule

Les cantons lémaniques vont faire face à une forte chaleur, dès ce vendredi. Genève et Vaud ont enclenché leur plan canicule. De fortes chaleurs sont aussi attendues en Valais.

Pour la deuxième fois cet été à Genève, le Service du médecin cantonal a donné son feu vert à l'activation des plans canicule des communes et des institutions dès vendredi. Des températures très élevées sont attendues jusqu'à mercredi dans le bassin lémanique.

Dans le canton de Vaud également, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) «active les plans canicule des institutions socio-sanitaires et des communes». Ces dernières mettent en place des dispositions spécifiques pour la protection des personnes les plus vulnérables.

Comme nous le rappelions dans notre article de jeudi, des températures de 35°C ou plus sont attendues à Genève, Orbe, Sion et Sierre.

Boire assez et appeler le médecin au besoin

Les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences importantes, en particulier pour la santé des personnes à risque, rappelle jeudi le Département genevois de la santé et des mobilités. Le Service du médecin cantonal insiste sur la nécessité de se protéger de la chaleur et de s'hydrater suffisamment.

Le canton de Vaud rappelle conseille également de rester au frais, d'éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes, ainsi que de se rafraîchir et de boire régulièrement. «En cas de doutes sur l’état de santé, un appel au médecin» est conseillé. Et de rappeler également:

«La solidarité entre proches, voisins et professionnels est essentielle» Canton de Vaud

Mesures pour les aînés à Genève

En Ville de Genève, les personnes qui se sont inscrites pour bénéficier d’un suivi individuel de la part du Service social durant les fortes chaleurs seront contactées quotidiennement, y compris le week-end, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Il s'agit de s’assurer de leur état santé et de leur bien-être.

La Ville de Genève propose aussi aux plus de 65 ans un accès gratuit le matin aux piscines des Vernets et de Varembé. Les séances aux cinémas Scala et Nord-Sud sont également gratuites les après-midi pour les seniors. L'objectif est de mettre à disposition des personnes âgées des endroits frais.

D'autres lieux frais pouvant accueillir les personnes les plus vulnérables sont aussi disponibles en Ville de Genève. Il s’agit d'EMS, de cafétérias de centres commerciaux et de locaux municipaux, tels que Cité seniors, le Musée d’ethnographie ou le hall de la piscine des Vernets. Une carte répertorie ces espaces frais.

La Ville de Genève renforce aussi les tournées des équipes du Service social pour transmettre des messages de prévention, apporter des boissons et venir en aide aux personnes qui vivent dans la rue. Le plan canicule a été déclenché une première fois cet été entre le 28 juin et le 4 juillet. Pendant cette période, plus de 1000 entrées ont été comptabilisées aux Scala et au Nord-Sud.

(acu/ats)