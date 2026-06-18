«Ils font une drôle de tête»: cet anti-moustique Landi interroge

Les moustiques et les mouches vous rendent la vie impossible? Landi propose un remède éprouvé contre ces nuisibles. A condition toutefois de supporter son odeur.

Oliver Schweizer / ch media

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Dans certains magasins Landi, des clients l'ont peut-être vu, ou plutôt senti. Souvent installées juste à côté de l’entrée sur des chariots roulants, des dizaines de plants de chanvre dégagent une odeur très intense. Il arrive que des clients, quelque peu interloqués, s’arrêtent devant les plantes et s’étonnent:

«Ils vendent vraiment du cannabis?»

Il ne s’agit évidemment pas de drogues illégales, mais de ce que l’on appelle du chanvre CBD. Sa consommation ne provoque pas d’effet euphorisant (voir encadré), mais exerce simplement un effet relaxant, le CBD est légal en Suisse depuis 2017. Depuis le printemps 2022, certaines filiales Landi vendent des plants de chanvre CBD, indique le service de presse en réponse à notre demande. Qui précise:

«Les plants de chanvre peuvent être vendus sans aucune restriction aux acheteuses et aux acheteurs, à condition que la teneur en THC fixée par la loi ne soit pas dépassée. Les plants de chanvre de Landi affichent une teneur en THC comprise entre 0,4 et 0,7%, alors que la limite légale est fixée à 1%.»

Des plants de CBD à l'entrée du magasin. Ici, dans une succursale d'Argovie Image: Oliver Schweizer

Mais si certains Landi en proposent à la vente, comme dans certaines filiales vaudoises, fribourgeoises ou valaisannes, pour d'autres, c'est non. Comme à Genève où la direction a décidé de ne pas en mettre dans l'assortiment de leurs quatre magasins. Pourtant, la demande est réelle. Dans un Landi fribourgeois, on nous le confirme:

«Ça se vend bien, on en avait des chariots complets»

Même constat du côté valaisan, notamment à Saxon, où des «connaisseurs» viennent spécialement pour en acquérir. Si l'engouement est prouvé, «certains clients font une drôle de tête» devant les étals, comme nous confie une employée: «Ils sont surpris et pensent que c'est du vrai, mais quand on leur explique la différence et que c'est sans danger, tout se passe bien.»

Qu'est-ce que le CBD? Le CBD (cannabidiol) est un composé naturel présent dans le cannabis. Contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), substance psychoactive, le CBD ne provoque pas d'effet euphorisant et n'est pas soumis à la législation sur les stupéfiants en Suisse ni dans l'Union européenne. Il est principalement utilisé pour ses propriétés relaxantes, analgésiques et pour améliorer le sommeil.



Le CBD n'est pas psychoactif. On lui attribue des propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques, analgésiques et anxiolytiques. Cependant, son mécanisme d'action exact dans l'organisme humain fait l'objet de recherches en cours.



Le CBD, remède miracle de la nature?

Le marché des produits à base de CBD est en plein essor depuis plusieurs années. Dans des boutiques en ligne comme «Highstore», qui exploite également un magasin physique, l’offre est pléthorique: huile de CBD à prendre sous forme de gouttes, huile aromatique, produits cosmétiques, fleurs de CBD ou même haschisch. Ces produits sont censés avoir des effets apaisants, relaxants et même anti-inflammatoires.



Aujourd’hui, les animaux de compagnie sont eux aussi traités à l’huile de CBD, comme le montre l’offre de magasins, tels que Qualipet ou Fressnapf. Chez les chiens et les chats, elle est supposée soulager les douleurs, le stress, l’épilepsie et les inflammations.

Landi, pour sa part, commercialise ses trois variétés de CBD, «Orangello», «V-Tonic» et «Alpine Spirit», comme des plantes ornementales, explique son service de presse. Selon l’entreprise, les plantes se distinguent uniquement par leurs couleurs. Comme leur teneur en THC reste inférieure aux limites légales, «ces plants de chanvre ne peuvent pas être transformés en drogues ni consommés», est-il précisé.

Un peu d’odeur, ça fait partie du jeu

Landi met toutefois en avant une autre utilité de ses plants de CBD: «Les retours montrent que l’odeur des plants de chanvre éloigne efficacement les moustiques et les mouches.» André Bühler, qui dirige à Rothrist (AG) une pépinière familiale depuis la quatrième génération, le confirme:

«C’est tout à fait vrai. Mais soyons honnêtes: ça sent vraiment horriblement fort, si vous voulez mon avis. Je ne supporterais pas de rester à côté, protection anti-moustiques ou non.»

Les clients doivent donc trancher eux-mêmes: le chanvre dégage-t-il un parfum intense ou une odeur pestilentielle? Ceux qui penchent pour la seconde option auront peut-être intérêt à installer ces plantes dans leur jardin plutôt que sur leur balcon, s’ils en possèdent un.

Voici les quatre références présentes sur landi.ch Image: capture d'écran landi.ch

Avec un arrosage suffisant, elles produiront d’ici à la fin septembre quelques jolies fleurs que vous pourrez faire sécher. Certes, vous aurez alors transformé la plante en «drogue», que vous pourrez préparer en tisane, bourrer dans une pipe ou rouler. Nul besoin pour autant d’avoir mauvaise conscience, puisqu’il s’agit sans conteste d’une drogue légale. Après avoir dégusté votre tisane, vous serez probablement si détendu que vous pourrez ignorer sans difficulté les démangeaisons causées par les piqûres de moustiques. (adapt. hun)