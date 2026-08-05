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Télé Evolène obtient quatre mois de sursis

Télé Evolène obtient quatre mois de sursis

Depuis plusieurs années, la société de remontées mécaniques du Val d'Hérens est en proie à des difficultés financières. Cette décision de justice permet à l'entreprise de respirer quelque peu.
05.08.2026, 15:3805.08.2026, 15:38

Le tribunal des districts d’Hérens et Conthey a octroyé un sursis concordataire provisoire à Télé Evolène. D'une durée de quatre mois, celui-ci sera en vigueur jusqu'au 4 décembre 2026.

«Ce sursis concordataire provisoire court depuis le 4 août. Il a été octroyé pour quatre mois», a expliqué le Tribunal d'Hérens-Conthey à Keystone-ATS, mercredi, confirmant une information du Nouvelliste.

Depuis plusieurs années, la société de remontées mécaniques du Val d'Hérens est en proie à des difficultés financières. Cette décision de justice permet à l'entreprise de respirer quelque peu, avant d'affronter une votation décisive le 27 septembre prochain.

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Ce jour-là, Télé Evolène jouera ni plus ni moins que sa survie. La population locale devra dire si elle accepte ou non des mesures de soutien et de recapitalisation élaborées en collaboration avec la commune. Le projet initial de nouvelle télécabine (évalué à plus de 10 millions de francs) a, lui, d'ores et déjà été abandonné, en raison de la situation financière de la société.

Télé Evolène avait déjà augmenté son capital-actions de 2,2 à 6,2 millions de francs en 2024 afin de lever de nouveaux fonds. (sda/ats)

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