Un oiseau presque disparu a fait son retour en Suisse

Bonne nouvelle dans le monde ornithologique: la chevêche d'Athéna, presque disparue, pousse à nouveau ses cris, et jamais, depuis sa réintroduction, autant de jeunes gypaètes barbus n'avaient pris leur envol.

Bruno Knellwolf / ch media

Il reste heureusement de bonnes nouvelles. La chevêche d'Athéna reprend des forces. Il y a 25 ans, cette petite chouette de 25 centimètres était sur le point de disparaître en Suisse. Au printemps, on n'entendait presque plus son cri caractéristique de reproduction. Ce chasseur de souris apprécie les paysages ouverts faits de vieux vergers, de lisières de champs, de pâturages, de murets de pierre et de granges. Mais l'agriculture intensive et l'étalement urbain avaient fortement réduit son habitat.



Au début des années 2000, on ne comptait plus qu'une cinquantaine de sites de reproduction en Suisse. Autrefois pourtant, la chevêche d'Athéna était répandue, même si l'on ne dispose pas de chiffres précis sur sa population. Selon BirdLife Suisse, on dénombrait encore au milieu du siècle dernier plus de 1000 sites de reproduction — dans un paysage alors riche en arbres haute-tige.

Trois choutette chevêches sur une branche. Image: www.imago-images.de

Pour éviter son extinction, BirdLife Suisse soutient la chevêche d'Athéna depuis plusieurs décennies, en collaboration avec plus de vingt partenaires et des agriculteurs engagés. Dès les années 1980, les premiers projets ont été lancés. Parmi les mesures clés figurent la plantation d'arbres fruitiers à haute-tige, la création de surfaces favorisant la biodiversité, l'installation de nichoirs et de perchoirs, ainsi que l'aménagement de petites structures, comme des tas de branches ou de pierres.

Ces mesures portent leurs fruits: on compte aujourd'hui à nouveau 161 sites de reproduction de chevêche d'Athéna, du jamais vu depuis plus de 40 ans. Et ce retour ne profite pas seulement à la chevêche, mais aussi à de nombreuses autres espèces animales et végétales.

Mais malgré cette évolution réjouissante, la survie à long terme de la chevêche d'Athéna n'est pas encore assurée, souligne BirdLife:

«La chevêche d'Athéna reste menacée. Pour sa survie, elle a besoin de paysages agricoles variés et riches en structures. Dans ce domaine, la Suisse a encore un important retard à combler» Martin Schuck, responsable de la section promotion des espèces chez BirdLife Suisse

Boom de jeunes gypaètes barbus en Suisse

L'année 2025 a également été favorable au gypaète barbu. Sa réintroduction, lancée il y a plus de 30 ans, connaît un succès croissant et la population continue de progresser. Vingt-six couples nicheurs ont été recensés, dépassant ainsi le record de 2023. Rien qu'aux Grisons, seize jeunes ont pris leur envol en 2025. En Valais, ils ont été sept, et un oisillon a vu le jour dans chacun des cantons de Berne, du Tessin et de Saint-Gall.

Le gypaète barbu, qui se nourrit principalement d'ossements d'ongulés morts, a longtemps été injustement considéré comme un voleur d'agneaux. En 1913, il avait été exterminé dans tout l'arc alpin. Keystone

Dans le canton de Saint-Gall, un site de nidification est apparu pour la première fois cette année. Cela montre que d'autres régions des Alpes suisses pourraient encore être colonisées:

«Nous nous attendons à ce que, dans les prochaines années, les premiers couples nicheurs s'installent également en Suisse centrale.» Daniel Hegglin, directeur de la Fondation Pro Gypaète

Malgré ces résultats encourageants, le projet de réintroduction se poursuit. La population de gypaètes barbus en Suisse présente encore une faible diversité génétique, ce qui entraîne déjà des problèmes: plusieurs jeunes ont probablement développé un plumage défectueux en raison de la consanguinité, les rendant incapables de voler. C'est pourquoi la fondation entend continuer à relâcher des gypaètes issus de lignées génétiquement adaptées.

Traduit et adapté par Noëline Flippe