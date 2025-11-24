pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Neige

La neige débarque à la frontière italo-suisse

Première neige à Aoste (image d&#039;archives)
La Vallée d'Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison (image d'archives).Image: Centro Funzionale Regionale - Valle d'Aosta

La neige débarque à la frontière italo-suisse

Aoste a connu sa première neige de la saison la nuit dernière, tandis qu'un demi-mètre est tombé au Grand-St-Bernard.
24.11.2025, 11:3624.11.2025, 11:36

Au col du Grand-St-Bernard, où plus de soixante centimètres de neige sont tombés depuis hier soir, l’hiver s’est installé avec force sur la frontière italo-suisse. Plus bas dans la vallée côté Italie, Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison.

Les précipitations ont blanchi une bonne partie de la région alpine au-dessus de 400 à 500 mètres, annonçant la montée progressive de la limite pluie-neige et une vigilance météo toujours active.

Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver

En raison des chutes en cours, une alerte météo jaune reste active dans les vallées du Grand-Paradis et sur la crête frontalière avec la France et la Suisse. Le service météorologique régional prévoit une remontée de la limite pluie-neige à 1000–1200 mètres dans la journée, avant quelques faibles flocons portés par le vent sur les crêtes mardi, tandis que le reste de la région devrait retrouver un ciel plus lumineux. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Il neige en Afrique du Sud et les animaux n'y croient pas leurs yeux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pour éviter les problèmes avec Trump, la Suisse doit apprendre ces 5 leçons
L'Union européenne a quatre mois d'avance sur la Suisse avec son accord douanier. Un premier bilan montre que tous les problèmes sont loin d’être résolus.
Le soulagement s'était fait sentir lorsque la cheffe de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain Donald Trump s’étaient serré la main fin juillet au complexe golfique de Turnberry, en Ecosse, mettant fin au conflit douanier.
L’article