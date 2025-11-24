La Vallée d'Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison (image d'archives). Image: Centro Funzionale Regionale - Valle d'Aosta

La neige débarque à la frontière italo-suisse

Aoste a connu sa première neige de la saison la nuit dernière, tandis qu'un demi-mètre est tombé au Grand-St-Bernard.

Plus de «Suisse»

Au col du Grand-St-Bernard, où plus de soixante centimètres de neige sont tombés depuis hier soir, l’hiver s’est installé avec force sur la frontière italo-suisse. Plus bas dans la vallée côté Italie, Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison.

Les précipitations ont blanchi une bonne partie de la région alpine au-dessus de 400 à 500 mètres, annonçant la montée progressive de la limite pluie-neige et une vigilance météo toujours active.

En raison des chutes en cours, une alerte météo jaune reste active dans les vallées du Grand-Paradis et sur la crête frontalière avec la France et la Suisse. Le service météorologique régional prévoit une remontée de la limite pluie-neige à 1000–1200 mètres dans la journée, avant quelques faibles flocons portés par le vent sur les crêtes mardi, tandis que le reste de la région devrait retrouver un ciel plus lumineux. (jzs/ats)