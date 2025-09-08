en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
Tessin

Tarente de Maurétanie: ce gecko invasif débarque en Suisse

Tarente de Maurétanie.
Cette nouvelle espèce de gecko s'invite en Suisse.Image: Imago

Si vous croisez ce gecko en Suisse, il faut avertir les autorités

A cause d'un réchauffement climatique, un nouveau type de lézard fait son apparition en Suisse: la tarente de Maurétanie. Inoffensif pour l'humain, le gecko représente tout de même un risque pour la faune locale.
08.09.2025, 14:5908.09.2025, 14:59
Plus de «Suisse»

D'origine méditerranéenne, la tarente de Maurétanie est une espèce de gecko qui, à cause du changement climatique, remonte progressivement vers le nord jusqu'en territoire helvétique.

Rapportée par la RTS, l'arrivée en Suisse de cette nouvelle espèce de reptile pourrait, malgré son aspect avenant, causer certains problèmes pour les écosystèmes locaux.

Un nouveau gecko, bientôt dans votre jardin

Longue de quelques centimètres (10-15) et habillée d'une peau écailleuse couleur sable, la tarente de Maurétanie est inoffensive pour l'humain. A la faveur des hivers doux causés par le dérèglement climatique, elle étend désormais son aire de répartition du nord de l'Afrique et de l'Europe méridionale jusqu'au-delà des Alpes. Comme l'explique Michel Ansermet, directeur d'Aquatis à Lausanne, dans La Matinale de la RTS:

«Il y a une extension de l'aire de répartition. On en trouve même au centre-ville de Bordeaux.»
Ces animaux craquants ont le sens de la comédie

Pierre Krizan, responsable d'expositions au Vivarium de Lausanne, ajoute:

«On en trouve au Tessin. Elle se déplace même avec les voitures»

Une espèce invasive?

Bien que la tarente de Maurétanie soit un régulateur naturel en se nourrissant de mouches et de moustiques, elle est considérée comme invasive dans les régions où elle s'installe. Elle représente notamment un risque infectieux pour la faune indigène, car les échanges de pathogènes sont facilités par l'arrivée d'espèces envahissantes.

En cas de découverte, il est recommandé de contacter les autorités cantonales compétentes.

(ysc)

Vous aimez les histoires (bizarres) d'animaux? Par ici
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
de Jannik Sauer
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
La Suisse compte un nouvel oiseau nicheur
La Suisse compte un nouvel oiseau nicheur
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Thèmes
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
1 / 22
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Arrêtez de montrer vos téléphones aux animaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
L'UDC accusée de «jouer sur deux tableaux» pour la prochaine votation
Une solution sécurisée ou un premier pas vers un Etat de surveillance? Les avis sur la carte d'identité numérique (e-ID) divergent au sein de l’UDC. Au sein du parti, deux camps s’accusent mutuellement de ne pas se baser sur les faits.
Le conseiller national UDC lucernois Franz Grüter voit dans l’e-ID une opportunité. Niels Fiechter, président de la Jeunesse UDC, y perçoit un grand danger.
L’article