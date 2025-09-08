Cette nouvelle espèce de gecko s'invite en Suisse. Image: Imago

Si vous croisez ce gecko en Suisse, il faut avertir les autorités

A cause d'un réchauffement climatique, un nouveau type de lézard fait son apparition en Suisse: la tarente de Maurétanie. Inoffensif pour l'humain, le gecko représente tout de même un risque pour la faune locale.

D'origine méditerranéenne, la tarente de Maurétanie est une espèce de gecko qui, à cause du changement climatique, remonte progressivement vers le nord jusqu'en territoire helvétique.

Rapportée par la RTS, l'arrivée en Suisse de cette nouvelle espèce de reptile pourrait, malgré son aspect avenant, causer certains problèmes pour les écosystèmes locaux.

Un nouveau gecko, bientôt dans votre jardin

Longue de quelques centimètres (10-15) et habillée d'une peau écailleuse couleur sable, la tarente de Maurétanie est inoffensive pour l'humain. A la faveur des hivers doux causés par le dérèglement climatique, elle étend désormais son aire de répartition du nord de l'Afrique et de l'Europe méridionale jusqu'au-delà des Alpes. Comme l'explique Michel Ansermet, directeur d'Aquatis à Lausanne, dans La Matinale de la RTS:

«Il y a une extension de l'aire de répartition. On en trouve même au centre-ville de Bordeaux.»

Pierre Krizan, responsable d'expositions au Vivarium de Lausanne, ajoute:

«On en trouve au Tessin. Elle se déplace même avec les voitures»

Une espèce invasive?

Bien que la tarente de Maurétanie soit un régulateur naturel en se nourrissant de mouches et de moustiques, elle est considérée comme invasive dans les régions où elle s'installe. Elle représente notamment un risque infectieux pour la faune indigène, car les échanges de pathogènes sont facilités par l'arrivée d'espèces envahissantes.

En cas de découverte, il est recommandé de contacter les autorités cantonales compétentes.

(ysc)